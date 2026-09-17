Întreprinderile din UE își revizuiesc lanțurile de aprovizionare din cauza riscurilor geopolitice.

Întreprinderile din Uniunea Europeană consideră tot mai des turbulențele geopolitice drept o caracteristică structurală a comerțului mondial și își revizuiesc lanțurile de aprovizionare.

Acest lucru se menționează într-un nou raport al Băncii Europene de Investiții și al Comisiei Europene, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit studiului realizat de Banca Europeană de Investiții (BEI) și de Comisia Europeană, 64% dintre companiile din UE se consideră pregătite să facă față riscurilor geopolitice.

Raportul menționează că întreprinderile europene se bazează tot mai puțin pe măsuri de criză pe termen scurt și beneficiază de sprijin din partea pieței unice europene.

Ponderea importatorilor din UE care își adaptează lanțurile de aprovizionare a scăzut de la 50% la 37% în perioada 2023-2025.

"Este încurajator faptul că firmele se adaptează prin diversificare, investesc în pregătirea pentru situații de criză și folosesc piața unică drept sursă de stabilitate", a declarat economistul-șef al Direcției Generale a Comisiei Europene pentru Piață Internă, Industrie și Antreprenoriat, Román Arjona.

Studiul arată că 67% dintre întreprinderile din UE care desfășoară comerț cu Statele Unite și 60% dintre cele care fac comerț cu China se așteaptă ca taxele vamale să rămână un obstacol pe termen lung.