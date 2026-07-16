Interviul s-a transformat într-un dosar penal: Șoșoacă va fi judecată pentru reținerea unor jurnaliști italieni.

Politiciana Diana Șoșoacă și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă, vor ajunge în fața instanței din România, fiind acuzați de lipsire de libertate în mod legal a echipei de filmare a postului italian Rai Uno.

Despre aceasta informează Parchetul General al României, precizând că celor vizați li se poate aplica o pedeapsă de până la șapte ani de închisoare, transmite rupor.md.

Evenimentele au avut loc la București încă în decembrie 2021, când Diana Șoșoacă ocupa funcția de senator. Jurnaliștii din Italia au venit la cabinetul său de avocatură pentru a realiza un interviu. Însă, în timpul discuției, politiciana și soțul acesteia nu au fost mulțumiți de întrebările adresate de jurnalistă. Din acest motiv, echipa de filmare ar fi fost închisă în interiorul biroului și nu ar fi fost lăsată să iasă.

Procurorii au descris astfel detaliile acelei zile:

„La 10 decembrie 2021, cei doi inculpați au privat de libertate patru persoane (trei victime și un martor), pe care inițial le-au invitat în cabinetul de avocatură al inculpatei din București pentru realizarea unui interviu”.

Anchetatorii au stabilit, de asemenea, că soțul fostei senatoare ar fi recurs la violență împotriva unuia dintre jurnaliști. Acesta l-ar fi lovit de mai multe ori cu pumnul în umăr și braț, după care i-ar fi smuls masca medicală de pe față. Totodată, procuratura subliniază că reporterii nu au încălcat legea, ci ar fi avut de suferit exclusiv din cauza nemulțumirii politicienei față de subiectul discuției.

Deși la momentul incidentului Diana Șoșoacă avea statut de senator, legea permite judecarea parlamentarilor pentru infracțiuni personale care nu au legătură cu votul sau activitatea lor politică.

În prezent, Șoșoacă este vizată și într-un alt dosar penal — este acuzată de promovarea unor idei legionare interzise. La sfârșitul anului 2025, Parlamentul European i-a ridicat oficial imunitatea parlamentară, astfel încât aceasta poate fi judecată în condiții obișnuite.