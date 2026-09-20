Interpol a identificat cu ajutorul IA 126 de persoane suspectate de terorism.

În cadrul unei operațiuni fără precedent de destructurare a rețelelor teroriste din mediul digital, cu utilizarea inteligenței artificiale, au fost identificate 126 de persoane suspectate de terorism.

Despre acest lucru a comunicat serviciul de presă al organizației.

Operațiunea Shams II s-a desfășurat între 1 și 5 iunie în Tunisia, la care au participat 28 de specialiști din 11 țări. Timp de cinci zile, angajații forțelor de ordine au analizat peste 108 mii de imagini publicate de grupările jihadiste.

Pentru automatizarea unei părți a proceselor de colectare a datelor și de investigare, specialiștii au folosit agenți IA și scripturi, ceea ce a permis sistemului să elimine duplicatele și să verifice calitatea imaginilor. Datorită acestui fapt, setul de date a fost redus la circa 6,4 mii de imagini unice de înaltă calitate, care au fost ulterior analizate cu ajutorul unui sistem de recunoaștere facială. Un volum extins de date despre suspecți a fost furnizat, de asemenea, de angajații Interpolului din Irak.

„Până în prezent, pe baza imaginilor procesate în cadrul operațiunii Shams II, au fost identificați 126 de luptători teroriști străini. Aceste date vor completa informațiile existente despre suspecți, inclusiv despre posibilele locuri în care se află aceștia și rețelele lor sociale”, se arată în comunicat.

Informațiile obținute sunt deja utilizate pentru a sprijini procedurile judiciare în țările participante, inclusiv într-un dosar care vizează doi suspecți aflați în arest, bănuiți de legături cu luptători teroriști străini.

În februarie, Politico a relatat că gruparea teroristă „Statul Islamic” (recunoscută în Rusia drept organizație teroristă și interzisă) își îndeamnă susținătorii să utilizeze activ IA și chatboți pentru pregătirea atacurilor și recrutare.