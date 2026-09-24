Instanța din SUA a obligat Casa Albă să restituie acreditările jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico.

Judecătorul Tim Kelly a considerat că interdicția lui Trump încalcă, cel mai probabil, Constituția SUA și a blocat-o pentru 14 zile. Procesul în acest dosar va continua.

În urmă cu o săptămână, președintele SUA i-a acuzat pe jurnaliștii acestor publicații de răspândirea știrilor false și le-a interzis accesul la Casa Albă. Toate cele trei publicații au depus o acțiune comună în instanță. În ea se afirmă că interdicția încalcă Primul Amendament la Constituție, care garantează libertatea de exprimare și a presei, și îi privează pe jurnaliști de posibilitatea prevăzută de lege de a contesta decizia, scrie meduza.io, citând reuters.com.

Departamentul de Justiție al SUA a explicat interdicția impusă de Trump prin considerente de securitate națională. Totuși, instanța nu a acceptat acest argument: în materialele dosarului nu există dovezi că accesul jurnaliștilor ar putea genera o asemenea amenințare (în plus, scrisorile cu explicații privind motivele au fost expediate abia după depunerea acțiunii). Trump însuși a explicat interdicția nu prin chestiuni de securitate, ci prin publicarea de știri false.

În sprijinul CNN, MS NOW și Politico s-au pronunțat organizații pentru apărarea libertății presei și zeci de instituții media. Acestea au emis o declarație comună în care au menționat că privarea jurnaliștilor de acces la Casa Albă din cauza poziției editoriale contravine jurisprudenței Curții Supreme. Documentul a fost semnat, printre altele, de Reuters, The Washington Post și Fox News.

Patru dintre cele mai mari televiziuni americane (ABC, CBS, NBC, Fox News), care împreună cu CNN fac parte din pool-ul televizat de presă al Casei Albe, au refuzat, din solidaritate, să relateze despre evenimentele la care participa Donald Trump.