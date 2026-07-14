În Regatul Unit, asociația locuitorilor din zona Monetăriei Regale a contestat la Curtea Supremă din Londra autorizația guvernului britanic pentru construirea unei ambasade uriașe de către China pe acest teritoriu.

În cererea depusă, un grup de localnici susținea că oficialii britanici, decizând construirea „mega-mbasadei” Chinei, nu au luat în considerare impactul acesteia asupra protestelor și potențialele persecuții ale disidenților din partea Beijingului, transmite eurointegration.com.ua, citând reuters.com.

În documentele judiciare, membrii asociației au declarat că miniștrii ar fi trebuit să ia măsuri pentru a împiedica ca această proprietate să devină o bază principală pentru „represiuni transnaționale”.

Planurile Chinei de a construi ambasada pe locul vechii Monetării Regale de două secole, situată în apropiere de Turnul Londrei, au fost aprobate în ianuarie, cu puțin timp înainte de vizita premierului Keir Starmer în China, prima vizită a unui lider britanic în această țară din 2018.

Decizia a fost luată pentru a îmbunătăți relațiile cu Beijingul, în ciuda avertismentelor politicienilor britanici și americani că ambasada ar putea fi folosită ca bază pentru spionaj.

Cererea în instanță a fost depusă de Asociația Locuitorilor Monetăriei Regale (RMCRA), care reprezintă un grup de familii și afaceri ce locuiesc și activează în spații închiriate construite pe teritoriul Monetăriei Regale.