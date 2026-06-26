Instanța a obligat Departamentul Justiției al SUA să dezvăluie o parte din documentele din dosarul Jeffrey Epstein.

Instanța a obligat Departamentul Justiției al SUA să dezvăluie o parte din documentele din dosarul lui Jeffrey Epstein sau să explice de ce acestea rămân clasificate.

Curtea Federală a SUA a obligat Departamentul Justiției să dezvăluie o parte din documentele din dosarul finanțistului Jeffrey Epstein, relatează RIA MO. Dacă instituția nu este pregătită să publice integral materialele, trebuie să explice în detaliu de ce anumite informații rămân ascunse.

Decizia a fost luată după un proces intentat de jurnalista Kathy Pang, care în aprilie a acuzat Departamentul Justiției și procurorul general interimar Todd Blanche de ascunderea nejustificată a informațiilor. Instanța i-a dat dreptate.

Până la 2 iulie, ministerul trebuie să publice opt scrisori cu numele complete ale expeditorilor și destinatarilor, două documente cu numele presupuselor persoane implicate alături de Epstein, notele originale ale FBI la patru rapoarte, precum și materiale primite de la instituții străine. Dacă anumite fragmente vor rămâne clasificate, Departamentul Justiției va trebui să explice separat motivele fiecărei astfel de decizii.

Totodată, instituția a fost obligată să țină și să publice un jurnal special în care vor fi enumerate toate modificările și fragmentele ascunse din documentele dosarului. Această listă va trebui actualizată după fiecare nouă publicare.