theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
snob
26 Iunie 2026, 22:00
50
Copiază linkul
Link copiat

Instanța a obligat Departamentul Justiției al SUA să dezvăluie o parte din documentele din dosarul Jeffrey Epstein

Instanța a obligat Departamentul Justiției al SUA să dezvăluie o parte din documentele din dosarul lui Jeffrey Epstein sau să explice de ce acestea rămân clasificate.

Instanța a obligat Departamentul Justiției al SUA să dezvăluie o parte din documentele din dosarul Jeffrey Epstein.
Instanța a obligat Departamentul Justiției al SUA să dezvăluie o parte din documentele din dosarul Jeffrey Epstein.

Curtea Federală a SUA a obligat Departamentul Justiției să dezvăluie o parte din documentele din dosarul finanțistului Jeffrey Epstein, relatează RIA MO. Dacă instituția nu este pregătită să publice integral materialele, trebuie să explice în detaliu de ce anumite informații rămân ascunse.

Decizia a fost luată după un proces intentat de jurnalista Kathy Pang, care în aprilie a acuzat Departamentul Justiției și procurorul general interimar Todd Blanche de ascunderea nejustificată a informațiilor. Instanța i-a dat dreptate.

Până la 2 iulie, ministerul trebuie să publice opt scrisori cu numele complete ale expeditorilor și destinatarilor, două documente cu numele presupuselor persoane implicate alături de Epstein, notele originale ale FBI la patru rapoarte, precum și materiale primite de la instituții străine. Dacă anumite fragmente vor rămâne clasificate, Departamentul Justiției va trebui să explice separat motivele fiecărei astfel de decizii.

Totodată, instituția a fost obligată să țină și să publice un jurnal special în care vor fi enumerate toate modificările și fragmentele ascunse din documentele dosarului. Această listă va trebui actualizată după fiecare nouă publicare.

Sursă
snob
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici