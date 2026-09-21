Indicele bunăstării în România a scăzut din cauza inflației și impozitelor.

O treime dintre locuitorii României consideră că nivelul lor de trai s-a înrăutățit în ultimul an.

Presiunea financiară provocată de veniturile mici, creșterea prețurilor și majorarea taxelor a devenit principalul obstacol în calea bunăstării, transmite economedia.ro.

Acest lucru este demonstrat de datele celei de-a doua ediții a „Barometrului percepției bunăstării românilor”, elaborat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) pentru Alianța pentru Bunăstare (ABS).

Percepția cetățenilor asupra propriei bunăstări s-a înrăutățit comparativ cu anul trecut: indicele corespunzător a scăzut în 2026 la 6,2 puncte din 10 (în 2025 era de 6,4 puncte). În plus, s-au schimbat și așteptările populației. Dacă anul trecut 51% dintre respondenți contau pe creșterea bunăstării, acum 55% dintre cei chestionați declară că situația s-a înrăutățit, iar doar 16% remarcă schimbări pozitive.

Cel mai semnificativ declin a fost înregistrat în domeniul financiar:

Satisfacția față de veniturile personale a scăzut de la 6,1 la 5,5 puncte — cea mai abruptă diminuare dintre toți indicatorii analizați.

Accesibilitatea unei locuințe confortabile a scăzut de la 5,7 la 5,4 puncte.

Oportunitățile de dezvoltare profesională la locul de muncă au scăzut la 6,6 puncte (față de 6,9 anul trecut).

În consecință, 60% dintre respondenți au numit salariile mici, prețurile ridicate și taxele drept principalele bariere în calea unei vieți decente (în sondajul precedent, acest indicator era de 55%). Dificultățile materiale au ajuns pe primul loc pe lista problemelor, depășind corupția și lipsa de transparență în activitatea instituțiilor de stat.

Aceste tendințe sunt confirmate și de evaluarea rezultatelor personale ale anului: aproape 32% dintre români au declarat că calitatea vieții a scăzut (în 2025, această pondere era de 19%). Doar circa 18% dintre cei chestionați consideră că situația lor s-a îmbunătățit (față de 23% cu un an înainte), în timp ce aproape jumătate dintre cetățeni nu au observat schimbări semnificative în nivelul lor de trai.