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17 Septembrie 2026, 12:08
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Incendiu la o întreprindere din domeniul apărării în Europa, pentru a doua oară într-o săptămână

Incendiul de la fabrica ZVS Holding din Snina a oprit producția. Angajații au fost evacuați, nu există victime, iar cauzele izbucnirii incendiului sunt investigate.

Incendiu la o întreprindere din domeniul apărării în Europa, pentru a doua oară într-o săptămână.
Incendiu la o întreprindere din domeniul apărării în Europa, pentru a doua oară într-o săptămână.

În orașul slovac Snina a izbucnit un incendiu la platforma de producție a ZVS Holding, care fabrică corpuri de proiectile de artilerie, în special pentru muniția de calibru 155 mm livrată Ucrainei. Acesta este deja al doilea incident similar din Europa, într-o săptămână, la întreprinderi ale căror produse ajung în Ucraina, relatează The Moscow Times, scrie unn.ua.

Incendiul a izbucnit pe 16 septembrie. Autoritățile locale le-au cerut locuitorilor să nu se apropie de întreprindere și să limiteze timpul petrecut în aer liber pe durata stingerii focului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al holdingului CSG, Andrej Čírtek, incendiul a început pe acoperișul clădirii în timpul unor lucrări de reparații efectuate de o companie terță. Angajații au fost evacuați, nu există răniți, iar incendiul a fost localizat în aproximativ două ore.

"În legătură cu incidentul, producția la obiectivul de producție afectat a fost suspendată temporar. Amploarea pagubelor și cauzele incendiului urmează să fie evaluate și stabilite", – a declarat Čírtek.

ZVS Holding face parte din MSM Group, care face parte din holdingul industrial ceh Czechoslovak Group. Compania produce muniție pentru tancuri, artilerie și sisteme reactive, proiectile de mortar și componente de muniție. Fabrica din Snina este specializată, printre altele, în producerea corpurilor pentru proiectile de artilerie de 155 mm.

Incendiul a avut loc la câteva zile după cel izbucnit, pe 11 septembrie, la un depozit de muniții al companiei bulgare de apărare EMCO, ale cărei produse sunt, de asemenea, livrate Ucrainei. Oamenii legii bulgari examinează mai multe versiuni privind acel incident, inclusiv posibilitatea unei incendieri intenționate.

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