Incendiu la o fabrică de încălțăminte din China: 28 de persoane au murit.

În China, 28 de persoane au murit într-un incendiu la o fabrică de încălțăminte. Flăcările au izbucnit joi la fabrica companiei Huiteng din orașul Jinjiang, provincia estică Fujian.

În momentul declanșării incendiului, în clădire se aflau 237 de angajați ai fabricii și doi vizitatori. Salvatorii au reușit să evacueze sau să scoată din flăcări 213 persoane. Doi dintre cei 28 de decedați au murit după ce au fost transportați la spital, transmite postul de stat CCTV. Presa locală a scris că o parte dintre oameni au rămas blocați pe acoperișul clădirii. Cauza incendiului nu a fost stabilită încă, relatează apnews.com.

Președintele R.P. Chineze, Xi Jinping, a cerut „mobilizarea tuturor forțelor pentru operațiunea de căutare și salvare”, investigarea rapidă a incidentului și „tragerea la răspundere strictă a vinovaților”. Proprietarul fabricii și alți conducători ai întreprinderii au fost reținuți, iar conturile companiei au fost înghețate.

Jinjiang, locul incendiului, este numit „capitala încălțămintei” a Chinei.

În noiembrie 2022, în urma unui incendiu la o fabrică din Anyang au murit 38 de persoane, iar în 2023 un incendiu la spitalul Changfeng din Beijing a făcut 29 de victime. La sfârșitul lunii noiembrie 2025, un complex rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong a fost cuprins de flăcări. Peste 160 de persoane au murit, incendiul fiind cel mai mortal din oraș în ultimele 77 de ani.