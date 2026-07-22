Centrele logistice din Krasnodar și Nevinnomyssk, regiunea Stavropol, au fost atacate. Informația a fost confirmată de autoritățile celor două regiuni, precum și de fondatoarea marketplace-ului Tatiana Kim.

În urma unui atac asupra unui complex de depozite din Krasnodar, trei persoane au fost rănite, au anunțat reprezentanții centrului operațional al regiunii. Alte două persoane au fost rănite în Nevinnomîssk, a declarat guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, scrie dw.com.

Reamintim că pe 18 iulie Ucraina a atacat două depozite Wildberries în orașul Kotovsk din regiunea Tambov și în Elektrostal, lângă Moscova. Conform datelor actuale, opt persoane au murit și aproximativ 50 au fost rănite. Președintele Ucrainei a numit aceste lovituri asupra obiectivelor marketplace-ului rus drept un răspuns la atacurile Federației Ruse asupra infrastructurii civile a țării.