Încălzirea apei mării a dus la un număr record de alge sargassum pe coasta Mexicului.

Pe coasta caraibiană a Mexicului a fost adus un record de sargassum – alge brune care plutesc în Atlantic.

Acestea murdăresc plajele, iar în timpul descompunerii emană un miros de ouă putrezite, care sperie turiștii și reduce veniturile afacerilor.

Autoritățile din statul Quintana Roo, unde se află plajele celebre cu nisip alb Cancun și Playa del Carmen se așteaptă ca până la sfârșitul anului să fie aduse pe țărm 119.000 de tone de sargassum, depășind recordul de anul trecut de 96.000 de tone, scrie theins.ru.

„Scăderea turismului este extrem de gravă, iar vinovată este invazia de sargassum. Sezonul de jos nu este doar scăzut – este critic”, a declarat un membru al consiliului orașului Tulum. Guvernatorul Quintana Roo, Mara Lezama, a afirmat că poluarea cu sargassum costă statul aproximativ 11% din PIB, adică în jur de 2 miliarde de dolari pe an. 92,5% din plaje au raportat un nivel excesiv de sargassum, unele fiind nevoite să se închidă.

Oamenii de știință avertizează, de asemenea, că algele în descompunere împiedică plantele subacvatice să primească lumina soarelui, reduc biodiversitatea și pot acumula metale grele. Muncitorii care anul trecut au adunat sargassum de pe plaje au raportat mâncărimi și arsuri ale pielii, dureri de cap, oboseală și greață.

Brian Barnes, cercetător la Colegiul de Studii Marine al Universității din Florida de Sud, a declarat că creșterea temperaturii mării și numărul mare de zile însorite duc la creșterea cantității de sargassum.