Încă peste 800 de decese în exces, înregistrate în timpul unui nou val de caniculă în Franța.

În Franța, în timpul unui nou val de caniculă, au fost înregistrate cel puțin 817 decese în exces.

Agenția Națională de Sănătate a anunțat acest lucru miercuri, 16 septembrie, transmite eurointegration.com.ua.

Este vorba despre perioada 27 iulie - 20 august, când Franța a fost cuprinsă de temperaturi extrem de ridicate.

Astfel, numărul total al deceselor în exces înregistrate până în prezent, de la începutul lunii iunie și al seriei de perioade caniculare, se apropie de 8 mii.

Se menționează că majoritatea deceselor în exces au fost în rândul persoanelor în vârstă de 75 de ani și peste.

Agenția Națională de Sănătate a înregistrat deja 5 764 de cazuri de mortalitate în exces în perioada 17 iunie - 2 iulie și 1 243 în perioada 3 - 20 iulie.

Potrivit datelor oficiale ale UE, august a devenit una dintre cele mai fierbinți luni din întreaga istorie a observațiilor, ceea ce subliniază agravarea consecințelor încălzirii globale.

După cum s-a relatat, Spania a avut în 2026 cea mai fierbinte vară din întreaga istorie a observațiilor meteorologice; în partea continentală a țării și în Insulele Baleare au fost înregistrate 61 de zile de vreme caniculară.