În Venezuela crește disperarea: Familiile se plâng de întârzierile în căutarea celor dispăruți.

Au trecut aproape două săptămâni de la cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela pe 24 iunie, însă starea de urgență este departe de a se încheia.

Șansele de a găsi supraviețuitori sub dărâmături tind spre zero, dar mii de familii continuă să caute dispăruți printre clădirile prăbușite. După revenirea unei părți semnificative a echipelor internaționale de salvare, eforturile la fața locului se concentrează pe extragerea trupurilor și acordarea de ajutor răniților, transmite euronews.com.

Potrivit celor mai recente date oficiale, numărul morților a ajuns la 3.535 de persoane, iar răniții sunt 16.740. Au fost salvați în viață 6.462 de oameni – această cifră, notează mass-media venezueleană, nu s-a schimbat de joia trecută. Peste 17.300 de locuitori și-au pierdut locuințele și au fost relocați în puncte temporare de cazare organizate de autorități.

Dimensiunea distrugerilor rămâne semnificativă: 190 de clădiri s-au prăbușit complet, iar alte 856 au suferit avarii de diferite grade, în special în statul de coastă La Guaira, care a fost cel mai afectat.

Guvernul afirmă că în zona dezastrului au fost trimise aproximativ 30.000 de militari și angajați ai forțelor de securitate, precum și mii de voluntari. Totuși, mulți localnici susțin că lipsa utilajelor grele încetinește serios degajarea dărâmăturilor și extragerea celor care încă pot fi sub ruine.

„Nu vedem ajutor suficient, totul se bazează pe voluntari”, spun ei.

Între timp, Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) confirmă că, după retragerea treptată a echipelor internaționale, conducerea operațiunilor de căutare a trecut în responsabilitatea Serviciului de Apărare Civilă din Venezuela. Organizația avertizează că tot mai multe familii părăsesc La Guaira și caută adăpost în alte regiuni ale țării din cauza locuințelor distruse și a lipsei resurselor.

Incertitudinea privind numărul dispăruților crește

Unul dintre principalele motive de îngrijorare rămâne numărul real al persoanelor dispărute fără urmă. Deși guvernul a deschis o linie telefonică și o platformă digitală pentru solicitările rudelor, statistica oficială nu s-a schimbat din 25 iunie, când autoritățile raportau 157 de persoane a căror locație rămâne necunoscută.

Între timp, platforma civică Desaparecidos Terremoto Venezuela, creată pentru a facilita căutarea victimelor, a primit deja peste 31.000 de sesizări despre persoane cu care, potrivit apropiaților, nu s-a reușit contactul după cutremure. Discrepanța dintre datele oficiale și sesizările primite amplifică sentimentul de incertitudine în rândul celor care continuă să aștepte vești despre cei dragi.

Nemulțumirea victimelor se transformă în critici deschise

Nemulțumirea victimelor crește de la o zi la alta. Locuitorii din zonele cele mai distruse critică ritmul lent al lucrărilor de salvare și afirmă că ajutorul umanitar este clar insuficient pentru amploarea tragediei.

„Nu vedem sprijin real, totul merge prea încet”, spun ei.

Ca răspuns la criticile tot mai numeroase, președinta interimară Delcy Rodriguez a anunțat un pachet de măsuri de sprijin pentru familiile afectate. Acesta include o indemnizație lunară pe o perioadă de șase luni pentru cei care și-au pierdut locuința, precum și un program de creditare ipotecară cu sprijin guvernamental, care acoperă până la 80% din costul noilor împrumuturi.

Șefa statului a mai comunicat că guvernul pregătește un plan de reconstrucție a Aeroportului Internațional Maiquetía – infrastructura aeriană cheie a țării – în cadrul unor acorduri cu parteneri externi. Totuși, nici termenele, nici potențialii participanți la proiect nu au fost încă precizate.

Tensiunile locale cresc

Pe fundalul lucrărilor de salvare prelungite, tensiunile în zonele afectate continuă să crească. În Caraballeda, un grup de locuitori a blocat drumul principal, cerând relocarea într-un complex hotelier Las Caracas, unde, potrivit lor, autoritățile au promis noi locuințe. Alți localnici se plâng de reducerea distribuției de alimente și remarcă că plecarea unor echipe internaționale încetinește extragerea trupurilor rămase sub dărâmături.

Cu mii de oameni rămași fără adăpost, un număr necunoscut de dispăruți și lucrări de remediere care avansează lent, Venezuela intră într-o nouă fază a situației de urgență – faza reconstrucției și a necesității de a răspunde nevoilor zecilor de mii de afectați.