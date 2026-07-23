În valul de căldură din iunie, Franța a înregistrat peste 5.800 de decese în exces.

În Franța, în timpul valului de căldură record din luna trecută, au fost înregistrate cel puțin 5.764 de decese în exces — cel mai mortal episod de căldură din 2003 până în prezent.

În perioada 17 iunie - 2 iulie, în Franța au murit 21.674 de persoane, comparativ cu 15.910 decese care ar fi fost așteptate în mod obișnuit în aceeași perioadă, se arată într-un buletin publicat miercuri de agenția franceză de sănătate publică Santé publique France. Spre deosebire de valurile anterioare de caniculă, excesul de mortalitate a depășit semnificativ grupele de vârstă cele mai înaintate, scrie euronews.com.

Agenția a numit acest indicator cel mai ridicat nivel de mortalitate totală în exces înregistrat în timpul caniculei din 2003, deși este totuși mai scăzut decât nivelul valului de caniculă din 2003, când aproape 15.000 de persoane au murit în Franța.

Canicula din iunie în Europa a fost excepțională nu doar prin debutul neobișnuit de timpuriu, ci și prin intensitatea și durata sa, astfel încât aproape întreaga populație a Franței a fost expusă la temperaturi extreme într-o perioadă în care școlile și locurile de muncă funcționau încă în regim obișnuit.

Pentru prima dată, excesul de mortalitate totală nefiind clar legat de caniculă a fost înregistrat în toate grupele de vârstă începând cu 15 ani, ceea ce, după cum a remarcat Santé publique France, „arată intensitatea și durata excepțională a expunerii la caniculă pentru întreaga populație”. Aceste date au fost caracterizate de agenție ca fiind fără precedent.

Persoanele cu vârsta de 75 de ani și peste reprezintă aproximativ două treimi din numărul preliminar de decese, fiind înregistrate cel puțin 3.719 cazuri în exces, însă agenția estimează, de asemenea, o creștere a mortalității și în rândul adulților mai tineri.

Creșterea mortalității a fost observată în toate locurile de ședere ale oamenilor – în spitale, case particulare și aziluri de bătrâni, aproape jumătate din cazuri fiind în spitale.

În buletin se subliniază că datele obținute indică necesitatea consolidării măsurilor preventive înainte ca temperatura să atingă valori critice.

„Aceste consecințe arată cât de important este să se introducă din timp măsuri de gestionare și prevenire pentru a reduce impactul caniculei asupra populației, fără a aștepta ca efectele negative asupra sănătății să devină evidente”, au declarat reprezentanții agenției.

Potrivit datelor preliminare din țările Europei de Vest, la începutul lunii iulie valul de caniculă ar fi putut provoca peste 4.000 de decese suplimentare.

La sfârșitul lunii iunie, Biroul european al OMS a făcut apel către guverne să recunoască canicula extremă drept o criză în domeniul sănătății și să întărească pregătirea sistemelor de sănătate.