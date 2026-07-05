În urma cutremurelor din Venezuela au murit aproape 3.000 de persoane.

Numărul morților în urma celor două cutremure din Venezuela a ajuns la 3.000. La 10 zile de la dezastru, salvatorii își încheie operațiunile de căutare sub dărâmături, deși zeci de mii de persoane sunt date dispărute.

Numărul morților în urma celor două cutremure care au avut loc în Venezuela în noaptea de 25 iunie a ajuns la aproape 3.000 de persoane. Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Parlamentului țării, Jorge Rodriguez, sâmbătă, 4 iulie, cel puțin 2.954 de persoane au murit în urma catastrofei, iar cel puțin 16.592 de locuitori ai țării au fost răniți, transmite agenția AFP, citată de dw.com.

La zece zile după cutremure, echipele internaționale de salvare încheie treptat operațiunile de căutare printre dărâmături, deși zeci de mii de persoane sunt încă date dispărute. Potrivit AFP, în astfel de dezastre naturale, timpul critic pentru salvarea persoanelor prinse sub dărâmături este, de regulă, de 72 de ore.

Martorii oculari au povestit jurnaliștilor cum, în primele ore după cutremure, mulți au fost nevoiți să desfacă singuri dărâmăturile în căutarea rudelor, înainte de sosirea echipelor de salvare.

Dublu cutremur devastator în Venezuela

Pe 24 iunie, în nordul Venezuelei, la vest de capitala țării, Caracas, au avut loc două cutremure cu magnitudinea 7,2 și 7,5, la un interval de doar 39 de secunde, cele mai puternice din țară în ultimii 125 de ani. Acestea au fost urmate de zeci de replici, în urma cărora s-au prăbușit numeroase clădiri.

Cel mai grav a fost afectat statul La Guaira, unde se află aeroportul internațional și cel mai mare port maritim din țară. În legătură cu cutremurul, autoritățile au declarat stare de urgență și doliu de șapte zile.

Potrivit estimărilor Centrului Național American pentru Avertizări de Tsunami, în Venezuela a avut loc un așa-numit „dublu cutremur”, când în aceeași zonă, la doar câteva secunde distanță, se produc două cutremure de magnitudine mare.