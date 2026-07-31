În Ungaria va fi oprită singura centrală nucleară: Țara e amenințată de o criză energetică.

Consumului de energie electrică de către întreprinderile din Ungaria în zilele următoare va fi limitat. În caz contrar, criza din domeniul energetic va afecta toți utilizatorii.

Despre acest lucru anunță RBC-Ucraina, cu trimitere la declarația premierului Ungariei, Peter Magyar, transmite 24.hu.

Ungaria se află în pragul unei crize energetice

Datorită nivelului record de scăzut al apei în Dunăre, centrala nucleară „Paks” din Ungaria va fi oprită complet, pentru prima dată în 44 de ani. La 29 iulie, din cauza unei defecțiuni tehnice, a fost oprită și centrala „Dunamenti”.

În același timp, se așteaptă o creștere istorică a cererii de energie electrică, a declarat Magyar.

„Nu mai târziu de luni, în Ungaria se vor pierde cel mult 2000 de megawați de energie electrică, iar cererea de energie electrică din partea populației și a consumatorilor va crește din cauza creșterii temperaturii”, a spus el.

Din cauza unei crize energetice de urgență, producția marilor consumatori ar putea fi limitată, iar în unele cazuri chiar oprită temporar.

Cine va economisi energie electrică

La indicația guvernului, operatorul sistemului MAVIR a îndemnat următorii mari consumatori să-și limiteze consumul de energie seara:

- uzinele de producere a acumulatorilor,

- uzinele de producere a cimentului,

- uzinele chimice,

- uzinele auto și alte companii.

În caz de necesitate, guvernul poate deconecta planificat temporar marii consumatori. Pentru aceasta se pregătește o legislație corespunzătoare, a comunicat premierul.

Va fi o situație de urgență?

Guvernul Ungariei se pregătește pentru o criză energetică și propune următoarele măsuri:

- mobilizarea rezervelor interne necesare ale centralelor electrice,

- asigurarea importului necesar de energie electrică,

- reducerea consumului inutil de energie în clădirile guvernamentale.

Magyar a cerut, de asemenea, limitarea încărcării vehiculelor electrice și funcționarea aparatelor de aer condiționat între 17:00 și 22:00.

„Măsura extremă va fi un ordin de deconectare rotațională, pe care MAVIR îl va aplica pentru a menține echilibrul sistemului energetic național”, a subliniat premierul.