În Ungaria va fi înființat un organism pentru recuperarea activelor din perioada lui Viktor Orban.

Guvernul Ungariei a înaintat Parlamentului un proiect de lege pentru înființarea unui organism care să investigheze corupția și să recupereze activele statului, presupus scoase ilegal în timpul guvernării lui Viktor Orban.

Noul organism va purta denumirea „Administrația Națională pentru Recuperarea și Protecția Activelor”. Aceasta se va ocupa de cele mai mari cazuri de corupție legate de oficiali și proprietatea de stat, transmite bloomberg.com.

Spre deosebire de agențiile anticorupție din alte țări europene, scrie Bloomberg, administrația maghiară va reuni atribuțiile care, de obicei, sunt împărțite între procurori, poliție, anchetatori financiari și avocați în cauze civile.

Instituția va putea desfășura anchete independent, va putea formula acuzații, va putea apela în instanță pentru a cere restituirea proprietății statului, precum și să preia temporar controlul asupra companiilor dacă autoritățile suspectează că acestea dețin active dobândite ilegal.

Pentru crearea noului organism, guvernul va trebui să modifice peste 100 de legi în vigoare, notează publicația.

Potrivit Bloomberg, propunerea reprezintă una dintre cele mai ample reforme instituționale de la venirea la putere a lui Magyar în aprilie 2026. Este un element cheie al angajamentului său de a trage la răspundere foști oficiali și oameni de afaceri apropiați elitei politice din timpul lungului mandat al premierului Viktor Orban.