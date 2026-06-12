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bloomberg
12 Iunie 2026, 21:12
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În UE scade interesul pentru contractele pe termen lung de gaze naturale lichefiate din SUA

Exportatorii americani de gaze naturale lichefiate (GNL) întâmpină dificultăți în găsirea cumpărătorilor europeni dispuși să semneze contracte pe termen lung pentru livrarea combustibilului.

În UE scade interesul pentru contractele pe termen lung de gaze naturale lichefiate din SUA.
În UE scade interesul pentru contractele pe termen lung de gaze naturale lichefiate din SUA.

În ciuda interesului crescut pentru GNL american, potențialii clienți se tem de dependența tot mai mare a Europei de livrările din SUA, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Washington și aliații săi europeni. În plus, multe companii nu sunt pregătite să încheie contracte pe termen lung din cauza orientării spre decarbonizarea economiei, transmite bloomberg.com.

În schimb, acestea preferă să cumpere combustibil pe piața spot (la prețurile curente de piață și fără obligații pe termen lung).

„Experții remarcă faptul că cumpărătorii europeni preferă tot mai des piața spot în locul angajamentelor pe termen lung, deoarece nu sunt siguri cum va evolua cererea de gaze în condițiile decarbonizării economiei. Multe companii nu sunt pregătite să încheie contracte care să se întindă până în anii 2040”, se arată în publicație.

Potrivit Bloomberg, din cauza scăderii interesului din partea Europei, furnizorii americani se orientează tot mai mult către piețele asiatice, cum ar fi Taiwan și India.

Sursă
bloomberg
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