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unian.net logounian
14 Iulie 2026, 11:51
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În UE, pasagerilor li se va permite să ia bagaj de mână: Va afecta prețul biletelor

Din anul viitor, pasagerii care călătoresc în țările Uniunii Europene vor putea lua gratuit cu ei în avion bagajul de mână. Modificările corespunzătoare sunt prevăzute în noile reguli elaborate de Comisia Europeană.

În UE, pasagerilor li se va permite să ia bagaj de mână: Va afecta prețul biletelor.
În UE, pasagerilor li se va permite să ia bagaj de mână: Va afecta prețul biletelor.

Potrivit acestora, companiile aeriene trebuie să includă în prețul biletului posibilitatea de a transporta o valiză mică în cabina avionului. Comisia Europeană a explicat că această măsură ar trebui să facă prețurile biletelor de avion mai transparente. Costul zborului, care deja include dreptul de a transporta bagaj de mână, trebuie afișat implicit înainte de începerea rezervării. Acest lucru va permite pasagerilor să compare mai ușor tarifele diferitor transportatori aerieni, scrie unian.net cu referire la sky.com.

În special, noile reguli vor permite să fie luat în cabină fără costuri suplimentare un bagaj de mână cu dimensiunile de până la 40 × 30 × 15 centimetri. Acest drept va fi acordat suplimentar față de o geantă mică sau un rucsac, care de obicei este permis să fie plasat sub scaun.

Experții notează că, din cauza noilor reguli, prețul inițial al biletelor ar putea crește ușor, în special la companiile aeriene low-cost, care în prezent percep o taxă separată pentru bagajul de mână.

Totodată, transportatorii vor păstra posibilitatea de a oferi tarife mai ieftine pasagerilor dispuși să zboare fără valiză.

Se așteaptă ca noile cerințe să intre în vigoare în 2027, deși Comisia Europeană nu a anunțat încă data exactă a implementării acestora.

Sursă
unian.net logounian
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