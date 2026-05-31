În UE, cu o inflație moderată, prețurile la alimente rămân încă exorbitante

Inflația scade, Banca Centrală Europeană este în general mulțumită, iar consecințele indirecte ale războiului cu implicarea Iranului sunt încă ținute sub control. De ce atunci mersul la supermarket încă se simte ca un mic șoc pentru propriile finanțe? Răspunsul scurt este că o inflație mai mică nu înseamnă neapărat că prețurile din magazinele alimentare vor scădea, scrie euronews.com

Inflația scăzută indică doar faptul că prețurile cresc mai încet decât înainte, în timp ce daunele cauzate de cel mai sever șoc de prețuri din ultimul deceniu asupra produselor alimentare sunt deja incluse în costuri – iar acest impact nu va dispărea în viitorul apropiat.

1. Nivelul prețurilor nu a scăzut. Doar a încetat să mai crească rapid

Aici este trucul statisticilor inflației. Când analiștii spun că inflația alimentară „a scăzut la 2,8%”, înseamnă că produsele alimentare se scumpesc mai încet – nu că s-au ieftinit. La încetinirea inflației, prețurile nu se întorc înapoi, doar încetează să mai crească atât de rapid. Muntele rămâne la locul său, chiar dacă urcarea pe el încetinește.

Conform statisticilor armonizate privind inflația ale Eurostat, în întreaga UE, alimentele și băuturile nealcoolice au înregistrat în ultimii zece ani cea mai mare creștere cumulată a prețurilor dintre toate categoriile de consum: între 2016 și 2025 prețurile au crescut cu 33,2% – mai mult decât la energie, servicii sau orice altă componentă a coșului de consum.

La nivel global, conform datelor OCDE, nivelul prețurilor la alimente la mijlocul anului 2025 era cu aproape 46% mai mare decât în decembrie 2019. O asemenea creștere s-a acumulat în doar șase ani, în timp ce înainte de pandemie o creștere comparabilă dura șaisprezece ani.

Psihologia contează și ea. Cei intervievați în cadrul sondajului privind așteptările consumatorilor al BCE spun că prețurile alimentelor sunt cele care formează cel mai mult percepția lor generală asupra inflației – tocmai pentru că oamenii cumpără des mâncare, aceasta ocupă o parte semnificativă din buget și este practic imposibil de înlocuit cu altceva.

Unul din trei consumatori din zona euro, conform BCE, se teme acum că nu își va putea permite mâncarea pe care și-ar dori să o cumpere.

2. Salariile au crescut – și pentru asta plătiți tot voi

Când prețurile la energie și logistică s-au stabilizat, a apărut o nouă presiune – creșterea costului forței de muncă. Toți participanții din lanțul alimentar – lucrătorii agricoli, angajații din procesare, logistică și casieri – au primit majorări salariale.

În general, aceasta este o veste bună. Dar costă bani, iar în final acești bani apar în bonul de cumpărături al consumatorului.

Un studiu al BCE despre factorii care influențează prețurile alimentelor în zona euro arată cât de important este acest aspect: salariile din sectorul agricol au crescut cu 6,2% anual în 2022 și cu peste 5% în 2023.

În transport și depozitare – o verigă critică în livrarea alimentelor pe rafturi – câștigurile au crescut cu 4,3% în 2022 și cu 6,3% în primele trei trimestre din 2023. Potrivit estimărilor ING Research, costul muncii reprezintă de obicei 10-15% din toate cheltuielile industriei alimentare.

În medie, în Europa, costurile cu forța de muncă au crescut cu 5,1% în 2025, încă depășind inflația alimentară, se arată în raportul „State of Grocery Europe 2026” al companiei de consultanță McKinsey.

În Germania, salariile au crescut cu 4,0%, în timp ce inflația alimentară a fost de doar 2,2%. Aceasta înseamnă că o parte din diferență a fost suportată de comercianți, dar doar o parte.

Indicatorul propriu al BCE privind salariile arată că creșterea salariilor negociate se va stabiliza la aproximativ 2,6% până în 2026. Adică presiunea structurală nu dispare, chiar dacă la margini se mai domolește puțin.

3. Costurile materiilor prime cresc din nou – iar prețurile de pe rafturi întârzie

De îndată ce piețele materiilor prime au început să scadă, au urmat noi șocuri. Conform datelor Eurostat privind prețurile produselor agricole din primul trimestru al anului 2025, laptele s-a scumpit cu 12,6%, ouăle cu 10,7%, iar cerealele cu 9,6% în termeni anuali.

Acestea sunt costuri de bază, „superioare” în lanțul de aprovizionare, care au nevoie de câteva luni pentru a ajunge pe rafturile supermarketurilor. Între timp, din cele 64 de produse urmărite de Eurostat, în 2025 prețurile au crescut la 56. Ciocolata s-a scumpit cu 17,8%, fructele congelate cu 13%, carnea de vită și vițel cu 10%.

În cinci țări din UE, ouăle s-au scumpit cu 20% sau mai mult, inclusiv cu 29% în Cehia și cu 27% în Slovacia.

Mai departe în lanțul de aprovizionare tensiunea crește din nou. În raportul din aprilie al Băncii Mondiale „Food Security Update” pentru 2026 se menționează o creștere lunară de aproape 46% a prețurilor la carbamidă – un îngrășământ azotat esențial, care s-a scumpit din cauza perturbărilor de pe piața energetică în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

BCE indică direct „efectele întârziate ale creșterilor anterioare de prețuri pe piețele internaționale ale produselor alimentare” ca una dintre cauzele pentru care inflația alimentară va rămâne ridicată cel puțin până în 2027. În prognozele angajaților băncii, aceasta se va menține „puțin peste 2%” pe toată această perioadă.

Între creșterea costurilor pentru fermieri și majorarea prețurilor din magazine există aproape întotdeauna o întârziere temporală. Șocurile de prețuri care apar primăvara la porțile fermierilor ajung de obicei la consumatori toamna.

4. Supermarketurile nu se îmbogățesc – dar nici nu vor suporta costurile

Este de înțeles și politic avantajos să se învinovățească lăcomia corporativă pentru toate problemele. Dar această acuzație nu rezistă întotdeauna verificării faptelor.

Într-un studiu revizuit, publicat în ianuarie 2025, au fost analizate aproape 89.000 de companii europene producătoare de alimente și băuturi în perioada 2013-2022. S-a constatat că adaosurile comerciale – adică marja peste costurile marginale – nu au crescut, ci au scăzut în această perioadă.

Între timp, în raportul McKinsey despre comerțul cu amănuntul alimentar din Europa pentru 2026, rentabilitatea medie EBIT în sector este estimată la doar 2,8%. Autorii au numit această situație „mai degrabă o pauză decât o redresare” după mulți ani de presiune asupra profitabilității. Analiștii S&P Global au remarcat, de asemenea, că mai mult de jumătate dintre comercianții europeni evaluați nu vor putea recupera marja pre-pandemie nici până în 2025.

Acestea nu sunt industrii care se îmbogățesc. Sunt industrii care practic nu au o rezervă de siguranță. Când costurile cresc – fie pentru salarii, energie, ambalaje sau materii prime agricole – ele au aproape nicio altă opțiune decât să le compenseze prin creșterea prețurilor. Întrebarea nu este dacă aceste costuri vor fi transferate consumatorului, ci cât de repede se va întâmpla acest lucru.

5. Media UE ascunde o situație mai tristă în est

Inflația alimentară medie în Europa, de aproximativ 2,8% în 2025, pare acceptabilă – cel puțin dacă locuiți la Paris sau Roma. Dar arată mult mai sumbru dacă locuiți la București sau Tallinn.

În Franța, inflația alimentară în 2025 a fost de doar 0,7%, iar în România – 6,7%. Totuși, cifrele anuale reflectă doar viteza schimbării. Indicele prețurilor alimentelor HICP al Eurostat, care urmărește nivelul acumulat al prețurilor din 2015, oferă o imagine mai completă a locului în care se află prețurile acum.

Ungaria este la nivelul 204,56: ceea ce înseamnă că prețurile alimentelor s-au mai mult decât dublat față de 2015. Estonia este la 180, Lituania la 177, Polonia la 174. În Franța, spre comparație, indicele este 135.

Mai greu de suportat este faptul că ponderea cheltuielilor pentru alimente în bugetele gospodăriilor din Europa de Est este mult mai mare decât în Europa de Vest.

În România, conform conturilor naționale ale Eurostat, gospodăriile cheltuiesc aproximativ 25% din venituri pe alimente și băuturi nealcoolice. În Bulgaria, acest procent este de circa 21%, iar în Letonia – 20%.

Ca referință: în Germania este de 11,5%, în Luxemburg – 9,3%, iar în Olanda – 11,7%.

O țară unde mâncarea costă acum de 2,5 ori mai mult decât în 2015, iar o pătrime din veniturile gospodăriilor se duc pe alimente, trăiește într-o realitate complet diferită față de Franța – chiar dacă ambele sunt formal în zona euro, unde BCE încearcă să mențină inflația în jurul țintei de 2%.