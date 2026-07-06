În Ucraina se propune introducerea săptămânii de lucru de patru zile, fără reducerea salariului.

În Ucraina se propune reducerea duratei săptămânii de lucru de la 40 la 32 de ore în condițiile stării de război.

Inițiativa prevede trecerea la un program de lucru de patru zile fără reducerea salariilor angajaților.

Potrivit Delo.ua, petiția nr. 41/010242-26ep a fost înregistrată pe site-ul Cabinetului de Miniștri al Ucrainei.

Autorii documentului solicită guvernului să revizuiască normele actuale ale Codului Muncii și să stabilească un nou plafon pentru timpul de lucru. În prima etapă a reformei, să lanseze un proiect pilot obligatoriu pentru un anumit număr de sectoare, instituții de stat și întreprinderi private, pentru a extinde această practică la nivel național.

Conform planului propus, noul regim de lucru trebuie testat mai întâi în:

anumite instituții și organizații bugetare;

întreprinderi de stat;

anumite sectoare pilot ale economiei.

Aceasta implică trecerea la un program de lucru de patru zile. În același timp, în textul petiției este clar stipulată condiția financiară: reducerea orelor de lucru nu trebuie să ducă la scăderea salariului sau la limitarea drepturilor angajaților la odihnă.

Epuizarea psihologică și experiența UE

Principalul argument în favoarea reformei este nivelul critic de epuizare psihoemoțională a societății. Acțiunile militare prelungite, alertele aeriene regulate, bombardamentele nocturne și deficitul cronic de somn reduc semnificativ potențialul fizic al angajaților. O zi liberă suplimentară, în opinia inițiatorilor, va permite oamenilor să-și refacă mai eficient forțele și va reduce riscul de epuizare profesională.

Ca argument în favoarea reformei, inițiatorii aduc experiența Marii Britanii, Irlandei, Spaniei și Islandei, unde trecerea la un astfel de program a dus la creșterea productivității muncii cu 15-35%, a redus nivelul de epuizare la 71% dintre angajați și a scăzut numărul zilelor de concediu medical cu 65%. Potrivit autorilor apelului, această noutate va permite afacerilor și statului să reducă cheltuielile operaționale, să diminueze fluctuația personalului, să păstreze capitalul uman în timpul crizei demografice, să stimuleze piața internă a serviciilor și să apropie sistemul ucrainean de standardele europene.

Trebuie menționat că, în prezent, petiția se află în etapa de colectare a semnăturilor. Pentru ca guvernul să o examineze oficial și să ofere un răspuns, aceasta trebuie să adune 25.000 de voturi ale cetățenilor.