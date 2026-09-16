În Ucraina a fost adoptată o lege împotriva centrelor de apel frauduloase.

Rada Supremă a adoptat o lege care înăsprește răspunderea penală pentru escrocheriile prin intermediul centrelor de apel și furtul datelor cu caracter personal ale ucrainenilor.

Este vorba despre proiectul de lege nr. 10190. Pentru adoptarea acestuia în ansamblu au votat 313 deputați ai poporului, scrie rbc.ua.

Documentul completează Codul penal al Ucrainei cu noi articole. Acestea stabilesc răspunderea pentru colectarea, păstrarea și utilizarea ilegală a:

datelor cu caracter personal ale unei persoane;

informațiilor care constituie secret bancar;

datelor privind instrumentele de plată și cardurile.

Scopul este însușirea bunurilor altor persoane. Anterior, oamenilor legii le era mult mai dificil să demonstreze astfel de infracțiuni.

Legea introduce componența formală a infracțiunii. Aceasta înseamnă că, pentru tragerea la răspundere, este suficient simplul fapt al acțiunii ilegale și nu un rezultat final dovedit.