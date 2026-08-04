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4 August 2026, 10:13
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În Țările de Jos au fost închise canalele și a fost interzisă preluarea apei din cauza secetei

Administrația resurselor de apă din regiunea Delfland, în vestul Țărilor de Jos, a închis canalele pentru nave comerciale și de agrement din cauza caniculei.

În Țările de Jos au fost închise canalele și a fost interzisă preluarea apei din cauza secetei.
În Țările de Jos au fost închise canalele și a fost interzisă preluarea apei din cauza secetei.

Autoritățile au interzis, de asemenea, preluarea apei din canale, pâraie și șanțuri. Despre aceasta scrie Binnenlands Bestuur.

Începând cu 5 august, toate ecluzele vor fi închise pentru navele care circulă între Haga și Rotterdam. Interdicția privind preluarea apei va afecta agricultorii, fermele din sere, obiectivele sportive și proprietarii de locuințe private.

După cum a explicat Stein van Boxmeer, membru al consiliului de administrație, seceta epuizează rapid rezervele de apă dulce, punând sistemul de coastă sub o presiune enormă. Restricțiile vor ajuta la prevenirea deteriorării barajelor, la protejarea naturii și la împiedicarea infiltrării apei sărate în interiorul continentului.

În cadrul instituției s-a recunoscut că astfel de măsuri vor crea inevitabil dificultăți pentru populație și mediul de afaceri, însă au numit intervenția singura modalitate de a evita un prejudiciu ireversibil adus mediului înconjurător.

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