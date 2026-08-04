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4 August 2026, 09:07
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În SUA va fi introdus un depozit de 20.000 de dolari pentru viză în 50 de țări

Departamentul de Stat al SUA va face permanent programul garanțiilor de vize, care le permite funcționarilor consulari să ceară de la anumiți solicitanți din 50 de țări depunerea unui depozit.

În SUA va fi introdusă o garanție de 20.000 de dolari pentru viză pentru 50 de țări.
În SUA va fi introdusă o garanție de 20.000 de dolari pentru viză pentru 50 de țări.

Acesta va fi în sumă de până la 20.000 de dolari și se va aplica la eliberarea vizelor care nu sunt de tip imigrant.

Washingtonul afirmă că mecanismul ar trebui să ajute la reducerea numărului cazurilor de încălcare a regimului de vize și să asigure respectarea regulilor de ședere în Statele Unite. În același timp, apărătorii drepturilor omului avertizează că noile cerințe ar putea crea bariere suplimentare pentru persoanele care au motive legale pentru a călători, transmite rbc.ua cu trimitere la reuters.com.

Președintele SUA, Donald Trump, declară că măsurile de acest tip sunt necesare pentru consolidarea securității naționale și combaterea imigrației ilegale.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că angajații consulari vor primi dreptul de a solicita solicitanților pentru vize care nu sunt imigrante, care intră sub incidența programului, depunerea unei garanții ca condiție pentru eliberarea documentului.

Cuantumul garanției poate fi de până la 20.000 de dolari. Totodată, în cadrul programului-pilot, lansat în 2025, se prevedeau sume fixe de 5.000, 10.000 sau 15.000 de dolari.

După trecerea programului pe bază permanentă, suma minimă de 5.000 de dolari va fi eliminată, iar cuantumul maxim al garanției va crește până la 20.000 de dolari.

Potrivit Departamentului de Stat, programul se va aplica cetățenilor din 50 de țări, inclusiv din 30 de state din Africa.

Lista completă și exactă este publicată pe site -ul Departamentului pentru Turism al SUA. Noile reguli vor intra în vigoare după publicarea în Registrul Federal al SUA.

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