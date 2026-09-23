În SUA se pregătește interzicerea exportului de motorină.

Casa Albă pregătește un plan privind introducerea unei interdicții de export al motorinei pentru 90 de zile.

Interdicția, ale cărei proceduri legale pentru introducere sunt încă în curs de elaborare, a provocat diviziuni atât în cadrul administrației, cât și în relațiile cu industria petrolieră, relatează politico.com

Se menționează că autoritățile încearcă să reducă prețurile la resursele energetice înaintea alegerilor intermediare pentru Congres, în urma cărora Partidul Republican aflat la guvernare poate pierde majoritatea în Camera Reprezentanților a legislativului.

În prezent, în SUA a fost înregistrată o creștere record a prețurilor la motorină — prețul mediu pentru un galon (3,78 l) era miercuri de 6,52 dolari, cu 91 de cenți mai mult decât acum o lună și cu 2,83 dolari mai mult decât în 2025.