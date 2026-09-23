theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
23 Septembrie 2026, 23:59
186
Copiază linkul
Link copiat

În SUA se pregătește interzicerea exportului de motorină

Casa Albă pregătește un plan privind introducerea unei interdicții de export al motorinei pentru 90 de zile.

În SUA se pregătește interzicerea exportului de motorină.
În SUA se pregătește interzicerea exportului de motorină.

Interdicția, ale cărei proceduri legale pentru introducere sunt încă în curs de elaborare, a provocat diviziuni atât în cadrul administrației, cât și în relațiile cu industria petrolieră, relatează politico.com

Se menționează că autoritățile încearcă să reducă prețurile la resursele energetice înaintea alegerilor intermediare pentru Congres, în urma cărora Partidul Republican aflat la guvernare poate pierde majoritatea în Camera Reprezentanților a legislativului.

În prezent, în SUA a fost înregistrată o creștere record a prețurilor la motorină — prețul mediu pentru un galon (3,78 l) era miercuri de 6,52 dolari, cu 91 de cenți mai mult decât acum o lună și cu 2,83 dolari mai mult decât în 2025.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici