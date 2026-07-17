În SUA a fost înregistrată o izbucnire majoră a unei infecții intestinale.

Statele Unite se confruntă cu cea mai mare epidemie de ciclosporia din istoria monitorizărilor, o infecție parazitară intestinală. În total, au fost înregistrate peste 6.700 de cazuri.

Potrivit datelor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, până luni a fost confirmat al 1.645-lea caz de infecție în 34 de state, iar peste 5.100 de cazuri sunt investigate pentru legătura cu parazitul. Au fost spitalizate 141 de persoane. CDC a stabilit că cel puțin o parte din infecții sunt legate de salata iceberg, care a fost livrată în restaurantele de tip fast-food, transmite nytimes.com.

Potrivit informațiilor CDC, salata tăiată mărunt a fost livrată în unitățile Taco Bell din Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest. Într-o notificare publicată în noaptea de vineri, instituția a îndemnat locuitorii acestor state să nu consume salată iceberg tăiată în restaurantele lanțului. Peste 1.644 de persoane au raportat că, înainte de a se îmbolnăvi, au vizitat Taco Bell, dintre care 94 au fost spitalizate. Totuși, nu toate unitățile lanțului din cele cinci state au primit produsul contaminat, iar numele Taylor Farms nu este menționat public în investigația CDC.

Oficialii Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) au precizat că salata a fost cultivată de un singur furnizor din Mexic, iar instituția a intensificat controalele asupra acestui produs la frontieră. FDA nu exclude că, pe măsură ce ancheta avansează, lista unităților și magazinelor afectate se va extinde. Lanțul Taco Bell a declarat că retrage voluntar salata potențial contaminată în anumite state, fără a dezvălui numele furnizorului.

Ciclospora se transmite prin alimente sau apă contaminate cu fecale. Simptomele (în primul rând diaree apoasă frecventă, precum și pierderea apetitului, crampe, greață și scădere în greutate) apar la câteva zile sau săptămâni după infectare. Fără tratament cu antibiotice, acestea pot dura o lună sau mai mult. Identificarea sursei unor astfel de focare este extrem de dificilă, deoarece medicii sanitari trebuie să intervieveze mii de bolnavi despre tot ce au consumat în săptămâni și să verifice furnizorii fiecărui ingredient, iar infecțiile parazitare sunt mult mai greu de legat între ele decât cele bacteriene.