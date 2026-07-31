În România vor fi înlocuite 250.000 de sobe de lemn pentru încălzirea locuințelor.

Locuitorii din România vor putea primi sprijin de stat pentru înlocuirea voluntară a sobelor vechi pe lemne cu sisteme de încălzire mai moderne și mai ecologice.

Legea prevede înlocuirea etapizată a instalațiilor de încălzire cu o vechime mai mare de 10 ani sau cu un randament (CPI) sub 65% până în 2040, anunță Digi24.

Participarea la program va fi complet voluntară, iar înlocuirea se va face doar la cererea proprietarilor.

Se preconizează înlocuirea a cel puțin 50.000 de instalații până în 2030, 100.000 — până în 2035 și a cel puțin 250.000 — până la finalul anului 2040.

În locul sobelor vechi, se propune instalarea pompelor de căldură, a colectoarelor solare, a sistemelor geotermale, a instalațiilor fotovoltaice, a sistemelor de cogenerare și a altor soluții bazate pe surse regenerabile de energie. Noile sobe pe biomasă lemnoasă vor putea fi instalate doar în cazurile în care tehnologiile alternative se vor dovedi a fi nejustificate tehnic sau economic.

Finanțarea programului urmează să fie asigurată din fonduri europene, din bugetul de stat, din Fondul de modernizare, din Fondul pentru sprijin social în domeniul climei și din programele Administrației Fondului pentru mediu.

Legea obligă, de asemenea, autoritățile locale să elaboreze planuri pentru dezvoltarea sistemelor de încălzire și răcire în localitățile cu peste 20.000 de locuitori. În plus, documentul amână până la 31 decembrie 2030 instalarea obligatorie a distribuitoarelor de căldură în clădirile cu apartamente și suspendă aplicarea amenzilor pentru lipsa acestora.

Legea a fost adoptată în cadrul îndeplinirii angajamentelor României față de Planul de redresare și reziliență (PNRR) și are ca scop reducerea emisiilor în sectorul încălzirii și răcirii.