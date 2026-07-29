În România se cere din nou organizarea alegerilor anticipate: De 84 de zile nu există guvern.

Liderul partidului AUR, George Simion, a declarat că deputații și senatorii formațiunii vor purta negocieri cu toate partidele parlamentare pentru a obține cât mai curând alegeri anticipate și formarea unui nou guvern.

Potrivit acestuia, partidul este gata să facă „toate concesiile necesare”, dar nu în detrimentul alegătorilor săi, informează Digi24

Simion a anunțat că liderii grupurilor parlamentare AUR din Camera Deputaților și Senat — Mihai Enache și Petrișor Peiu — sunt împuterniciți să negocieze cu toate forțele parlamentare.

„Țara are nevoie de stabilitate, predictibilitate și cât mai curând un guvern deplin. Suntem pregătiți să facem toate concesiile necesare și rezonabile, dar fără să ne trădăm propriul electorat. Doar românii care au votat pentru noi și ne susțin au dreptul să ne spună ce să facem. Nimeni să nu creadă, așa cum probabil credeau Tomac și Veștea, că pot cumpăra deputații AUR câte unul. Sper că au învățat lecția. Tocmai aceste persoane reprezintă partidul nostru în negocierile pentru formarea viitorului guvern după alegeri”, a declarat Simion.

Liderul AUR a reiterat, de asemenea, solicitarea de demitere a președintelui României, Nicușor Dan, acuzându-l că până acum nu a propus un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Astăzi este a 84-a zi în care România nu are guvern. Aceasta este cea mai clară dovadă a iresponsabilității lui Nicușor Dan și o încălcare gravă a Constituției. Cei care susțin că nu există motive pentru demiterea sa pot fi pur și simplu informați despre numărul de zile în care nu și-a îndeplinit obligația constituțională și nu a propus Parlamentului un candidat pentru funcția de prim-ministru”, a declarat președintele AUR într-o conferință de presă în Parlament.