În România, combustibilul s-a scumpit record: Un litru de motorină ajunge la 42 de lei moldovenești.

Prețurile la carburanți în România au atins noi valori record după o nouă scumpire operată în dimineața zilei de vineri, 25 septembrie.

Motorina a depășit pentru prima dată pragul de 11 lei pe litru (peste 42 de lei moldovenești), iar benzina, după o nouă scumpire, costă mai mult de 10 lei pe litru (peste 38 de lei moldovenești), relatează Digi24.

La stațiile OMV, un litru de motorină standard s-a scumpit până la 11,05 lei românești, depășind pentru prima dată pragul de 11 lei. La stațiile Petrom, prețul motorinei a crescut până la 10,99 lei pe litru.

Și benzina a depășit un nou prag psihologic. După majorarea de vineri, un litru de benzină standard costă 10,07 lei la stațiile Petrom și 10,13 lei la stațiile OMV.

Până vineri, Petrom rămânea singura rețea mare unde benzina putea fi cumpărată cu mai puțin de 10 lei pe litru — prețul acesteia era de 9,99 lei.

În ultimele zile, prețurile au fost majorate și de alți mari operatori. Joi, Rompetrol, MOL și Lukoil au ridicat prețul benzinei standard la 10,05 lei pe litru. Totodată, la stațiile OMV, prețul benzinei a depășit pragul de 10 lei încă de miercuri.

Astfel, noua majorare a dus prețurile benzinei și motorinei în România la un nivel fără precedent pentru șoferi.