În România a început producția blindatelor Cobra II pentru armata națională.

Compania turcă Otokar a început livrarea primelor automobile blindate Cobra II, produse integral în România, pentru Forțele Armate ale țării.

Mașinile sunt produse la fabrica din orașul Mediaș, unde se realizează întregul ciclu de producție, nu doar asamblarea, scrie profit.ro.

În iunie, Otokar a finalizat achiziția întreprinderii Automecanica S.A. și a platformei sale de producție din Mediaș, cumpărând 96,77% din acțiunile companiei. După câștigarea celui mai mare tender din istoria României pentru livrarea de tehnică blindată, fabrica a devenit prima platformă de producție Otokar în Uniunea Europeană.

Conform contractului, România a comandat 1.059 de vehicule blindate Cobra II. Peste 780 dintre acestea vor fi fabricate la Mediaș în decurs de cinci ani. Producția în serie este conform graficului, fiind deja livrate aproximativ 300 de mașini. Până la sfârșitul anului 2026, se preconizează predarea către armată a încă 216 unități, inclusiv patru noi versiuni.

„Livrările de Cobra II, produse în România, au început deja. Primele mașini, complet fabricate la Mediaș, au părăsit fabrica și au fost trimise către Forțele Armate ale României”, a declarat directorul general al Automecanica Mediaș, Yusuf Fettahlioglu.

Cobra II este un vehicul tactic blindat 4×4, lansat în 2013. Este în dotarea a peste 20 de clienți din 13 țări, inclusiv state NATO. Pentru România se produc mai multe versiuni ale vehiculului, inclusiv transportor blindat, versiune de recunoaștere, sanitară și pentru unitățile de protecție radiologică, chimică și biologică (RCHB).

Complexul de producție din Mediaș ocupă aproximativ 140.000 de metri pătrați, iar în întreprindere lucrează peste 250 de angajați.