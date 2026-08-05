5 August 2026, 09:34
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În România a fost deconservată și repusă în funcțiune o centrală electrică pe cărbune veche de 70 de ani.
În România a fost deconservată și repusă în funcțiune o centrală electrică pe cărbune veche de 70 de ani
În contextul deficitului de energie electrică, autoritățile din România au pus în funcțiune centrala termoelectrică pe cărbune de la Păroșeni, construită acum 70 de ani, pentru a completa balanța energetică a țării.
La stație a fost pregătit un stoc de cărbune de 40.000 de tone. Puterea declarată a acesteia este de 150 de megawați, anunță ziare.com, transmite logos-pres.md.
Luni dimineața, agregatele stației au fost puse în funcțiune, iar astăzi întreaga centrală termoelectrică a fost conectată la sistemul energetic național al României.
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