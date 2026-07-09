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logos.press.md logologos
9 Iulie 2026, 13:40
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În România a fost declarată carantina la nivel național din cauza ciumei ovine și caprine

Carantina națională de 30 de zile este instituită pe întreg teritoriul României. În această perioadă, se suspendă orice deplasare a oilor și caprelor pe teritoriul țării, cu excepția transportului autorizat către abatoare.

În România a fost declarată carantina la nivel național din cauza ciumei ovine și caprine.
În România a fost declarată carantina la nivel național din cauza ciumei ovine și caprine.

De asemenea, se limitează pășunatul animalelor pentru a evita contactul între turme în cadrul aceleiași pășuni. Poliția de toate nivelurile intensifică controlul, transmite logos-pres.md.

În plus, se intensifică monitorizarea gospodăriilor de vânătoare. În cazul descoperirii cadavrelor rumegătoarelor sălbatice (cerbi, mistreți), se aplică măsuri pentru evacuarea și eliminarea lor în condiții de siguranță, cu participarea autorităților municipale. Planuri concrete de acțiune vor fi elaborate de comitetele raionale pentru situații de urgență (CJSU).

Dispoziția corespunzătoare a fost emisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), informează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Carantina a fost instituită după confirmarea prezenței virusului ciumei rumegătoarelor mici la oi într-o fermă din Mureș. Este o situație gravă, care coincide cu riscurile epidemiologice de dezvoltare a focarelor active de pestă porcină africană.

„Experiența epidemiologilor noștri în aplicarea regulilor de biosecuritate a permis reducerea numărului de focare de pestă porcină africană de la 1.600 la doar 17 cazuri în întreaga țară. Acum trebuie să facem același lucru pentru combaterea ciumei rumegătoarelor mici”, citează Agrointel.ro declarația lui Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

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