În rândul bogaților a început „febra dinozaurilor”.

Rămășițele fosile ale dinozaurilor au devenit în ultimii ani o nouă pasiune pentru colecționarii extrem de bogați, ceea ce a atras imediat escroci gata să profite de pe urma acestui fenomen.

Despre aceasta scrie într-o amplă anchetă Bloomberg, preluată de unian.net.

Potrivit publicației, în toamna anului 2022 casa de licitații Christie’s se pregătea să vândă la Hong Kong scheletul unui tiranozaur Shen, evaluat între 15 și 25 milioane de dolari. Înainte de aceasta, interesul pentru astfel de loturi crescuse rapid după vânzarea record a altui T. rex – Stan – pentru 31,8 milioane de dolari, iar ulterior miliardarul Ken Griffin a achiziționat un stegozaur pentru 44,6 milioane de dolari. Autorii spun că scheletele de dinozauri au devenit pentru bogați un nou „activ trofeu”, alături de operele de artă sau obiectele rare de colecție.

Totuși, chiar înainte de desfășurarea licitației, în jurul scheletului tiranozaurului Shen au început să apară îndoieli serioase. Mai mulți paleontologi, brokeri și colecționari, analizând cu atenție fotografiile exponatului, au ajuns la concluzia că o parte semnificativă a elementelor sale seamănă cu copii ale oaselor celebrului Stan. În opinia lor, valoarea declarată de zeci de milioane de dolari nu corespundea cu adevărata valoare științifică a exemplarului.

Autorii povestesc că figura centrală a acestei povești a fost consultantul britanic Martin Jenkins, care s-a pasionat de colecționarea dinozaurilor și a început să colaboreze cu muzee și oameni de știință. El susținea că dorește să stabilească standarde înalte de transparență pe piața fosilelor, însă proiectele sale au fost de mai multe ori criticate. Unii paleontologi afirmau că în materialele publicitare se exagera completitudinea scheletelor găsite, iar documentația nu conținea date importante despre proveniența și autenticitatea unor oase.

O preocupare deosebită a exprimat paleontologul belgian Pascal Godfroy. Familiarizându-se cu materialele despre mai multe exponate, el a observat numeroase neconcordanțe. Unul dintre cei mai autoritari cercetători în domeniul dinozaurilor, Phil Curry, după ce a examinat unul dintre astfel de schelete, a avertizat colegii: „Trebuie să priviți acest lucru cu suspiciune”.

Paralel, și-a exprimat obiecțiile cunoscutul vânător de fosile Peter Larson, care deține drepturile de proprietate intelectuală asupra celebrului schelet Stan.

„Ei folosesc Stan pentru a vinde un dinozaur care nu este Stan. Este foarte înșelător”, a declarat el, văzând fotografiile lui Shen.

Exact după sesizările experților, casa de licitații Christie’s a anulat în cele din urmă licitația, explicând această decizie prin necesitatea unor cercetări suplimentare.

Ancheta Bloomberg descrie de asemenea disputele ulterioare privind alte exponate expuse în muzee din Noua Zeelandă, Marea Britanie și Franța. Oamenii de știință, jurnaliștii și cercetătorii au pus sub semnul întrebării caracteristicile declarate ale unor schelete, în timp ce proprietarii acestora, prin avocați, au negat toate acuzațiile și chiar au amenințat cu procese.

Cu toate acestea, în ciuda scandalurilor, interesul pentru piața dinozaurilor continuă să crească. În iulie 2026, la o licitație Sotheby’s, tiranozaurul Gus a fost vândut pentru suma record de 50,1 milioane de dolari. În același timp, după cum remarcă Pascal Godfroy, principalii afectați de lipsa de transparență a acestei piețe pot fi nu doar cumpărătorii, ci și știința.