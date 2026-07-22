În Puerto Rico au fost găsite resturi ale unui avion prăbușit acum 74 de ani

Pe fundul Oceanului Atlantic, la coasta de nord a Puerto Rico, au fost găsite resturi ale unui avion Pan American care efectua un zbor spre New York pe 11 aprilie 1952.

După prăbușirea din industria aviației au fost introduse instructaje pre-zbor privind acțiunile în caz de accident pe apă, informează CNN, citând un comunicat de presă al fundației Air/Sea Heritage Foundation. Epava avionului a fost găsită încă din iunie, însă acest lucru a devenit cunoscut abia acum, scrie cnn.com.

În 1952, doar 17 persoane au reușit să se salveze din avion. La bord erau bărci și veste de salvare pentru toți pasagerii, însă din cauza panicii și a barierei lingvistice, aceștia nu au reușit să înțeleagă cum să le folosească.

Fundația Air/Sea Heritage Foundation a renunțat la planurile de recuperare a epavei. Acest lucru se explică prin faptul că la locul accidentului pot fi încă rămășițele celor decedați. Fundația colaborează cu guvernul Puerto Rico pentru extinderea măsurilor de protecție a locului prăbușirii și susține crearea unui memorial în memoria celor decedați.