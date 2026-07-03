În Olanda, eutanasia a înregistrat o creștere record în ultimii 25 de ani.

În ultimii 25 de ani, numărul cazurilor de eutanasie în Olanda a crescut de peste patru ori, de la 2.200 în 1999 la 9.900 în 2024. Ponderea eutanasiei în totalul deceselor a crescut de la 1,6% la 5,78%.

Despre acest lucru se menționează în raportul Centrului Medical al Universității Radboud din Nijmegen, transmite media.az.

Creșterea este observată în toate grupele de vârstă. Cauza principală rămâne cancerul, însă ponderea acestuia a scăzut de la 90% în 1999 la 54% în 2024. Totodată, a crescut numărul procedurilor în rândul pacienților cu demență, tulburări psihice severe și combinații de mai multe boli. Cel mai mare număr de eutanasieri a fost înregistrat în provincia Olanda de Nord, iar cel mai mic – în Gelderland, Zeeland, Overijssel, Utrecht și Olanda de Sud.

Cercetătorii leagă această creștere de schimbările demografice și culturale, îmbătrânirea populației și creșterea duratei de viață a persoanelor cu boli cronice.