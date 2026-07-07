În New York, un instalator a câștigat într-un an mai mult decât primarul și șeful poliției.

Instalatorul Agenției Municipale pentru Locuințe din New York (NYCHA), Jakub Markowski, a câștigat în ultimul an financiar 465.000 de dolari.

Venitul său a depășit câștigurile primarului orașului, Zohra Mamdani, ale comisarului de poliție și ale oricărui dintre cei 350.000 de angajați municipali, transmite nytimes.com.

Suma s-a format din salariul de bază și 2.560 de ore suplimentare. În medie, Markovski lucra câte șapte ore suplimentare zilnic, fără zile libere. Din cauza venitului ridicat, a fost demarată o anchetă împotriva meșterului. Departamentul de Construcții din New York verifică activitatea angajatului.

Autoritățile au atras atenția asupra încărcăturii anormale și asupra activității paralele a lui Markovski în sectorul privat. Companiile sale, Super Plumbers Corp. NYC și Dynamic Blue Water Mechanical, au realizat peste 70 de proiecte în cartierele de elită din Manhattan și Brooklyn.

În 2019, NYCHA i-a permis lui Markovski să combine serviciul public cu afacerea privată. În 2024, instalatorul a fost transferat într-o funcție de conducere în grupul de securitate la incendiu. Potrivit reprezentantei agenției, Barbara Brancaccio, la noul loc de muncă angajatul nu a solicitat o nouă permisiune pentru combinarea activităților.

Grupul de ramură Plumbing Foundation City of New York a depus o plângere la Departamentul de Construcții încă anul trecut. Directoarea organizației, April McIver, consideră sistemul de plată a orelor suplimentare risipitor. Ea susține că administrarea unei afaceri private în paralel cu activitatea de supervizor municipal pune în pericol siguranța și integritatea NYCHA.