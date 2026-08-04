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libertatea.ro logolibertatea
4 August 2026, 16:28
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În München, cei care spală mașinile în apropierea casei riscă o amendă de până la 50.000 de euro

Germania traversează una dintre cele mai puternice secete din ultimii ani. Nivelul apei în cele mai mari râuri scade rapid, transportul fluvial este îngreunat, iar autoritățile introduc restricții privind consumul de apă.

În München, cei care spală mașinile în apropierea casei riscă o amendă de până la 50.000 de euro
În München, cei care spală mașinile în apropierea casei riscă o amendă de până la 50.000 de euro

O situație deosebit de dificilă s-a înregistrat pe Rin. În landul federal Renania de Nord-Westfalia, nivelul apei la granița cu Țările de Jos a scăzut până la un nivel record de 66 de centimetri. Din această cauză, navele de marfă continuă să circule doar cu o încărcătură redusă, ceea ce creează probleme serioase pentru logistica fluvială, informează libertatea.ro

Potrivit reprezentanților Asociației de navigație interioară din Germania, navigația va continua atâta timp cât acest lucru rămâne sigur. Totuși, dacă în august nu vor cădea suficiente precipitații, companiile mari de transport maritim pot reduce cursele sau le pot suspenda complet. Economiștii avertizează că Rinul este una dintre cele mai importante artere de transport ale țării, astfel încât seceta prelungită poate avea efecte negative asupra economiei.

Din cauza lipsei de precipitații, problemele se observă nu doar pe Rin. Nivelul apei a scăzut și pe Elba și pe Dunăre, iar în unele zone rurale deja se resimte un deficit de apă. În unele localități din Saxonia Inferioară este interzis să se ia apă din surse publice, astfel încât locuitorii nu își pot umple bazinele, iar udarea plantelor trebuie făcută prin metode alternative.

Autoritățile din Renania de Nord-Westfalia au cerut adoptarea de urgență a unor măsuri suplimentare și crearea unui grup de lucru național pentru a minimiza efectele secetei și pentru a sprijini sectorul transporturilor.

La München, unde locuiesc aproximativ 1,6 milioane de persoane, restricțiile privind utilizarea apei sunt în vigoare din mijlocul lunii iulie. Locuitorilor li se recomandă să facă duș în loc de baie, să nu lase apa deschisă în timpul spălatului pe dinți, iar spălarea mașinilor în apropierea casei este interzisă. Pentru încălcarea interdicției se prevede o amendă de până la 50.000 de euro.

În pofida restricțiilor, nu toți locuitorii tratează situația cu seriozitate. Unii consideră că nu există deficit de apă și ignoră cerințele autorităților.

Totodată, la prima vedere, râul Isar, care trece prin München, pare suficient de bogat în apă. Însă orașul nu primește apă potabilă din râu, ci din surse subterane, al căror nivel a scăzut până la valori îngrijorătoare. Specialiștii menționează că pentru îmbunătățirea situației în Germania sunt necesare ploi de durată și vreme mai răcoroasă.

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