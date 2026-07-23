În Mexic a fost ucis al 14-lea primar în ultimii doi ani.

Primarul orașului mexican Temoac, Valentin Lavin, a fost împușcat mortal la locul de muncă. Poliția îl caută pe criminal, au anunțat procurorii generali ai țării. Anterior, în ianuarie, oficialul a fost deja ținta unui atac armat.

Orașul Temoac este situat în statul Morelos, în apropiere de Mexico, într-o regiune în care activează mai multe carteluri de droguri. Lavin făcea parte din partidul de stânga aflat la guvernare al președintei Claudia Sheinbaum, scrie cbsnews.com.

Potrivit datelor oficiale, din 2006, când războiul împotriva traficului de droguri s-a intensificat în țară, aproape 100 de primari au fost uciși în Mexic. De la preluarea puterii de către actualul guvern în octombrie 2024, 14 primari au devenit victime ale infractorilor, trei dintre aceștia în 2026, inclusiv Lavin.

Cea mai mediatizată dintre aceste crime a fost asasinarea lui Carlos Manso, primarul orașului Uruapan, în noiembrie anul trecut. Manso a dus o politică dură împotriva criminalității legate de droguri și a fost împușcat în timpul unui discurs public de Ziua Morților, ceea ce a provocat un val de proteste în masă și confruntări cu poliția.