În meniurile restaurantelor din Croația vor apărea două prețuri pentru același fel de mâncare.

De la 1 octombrie, restaurantele și cafenelele din Croația vor trebui să indice, alături de prețul actual, încă unul — așa-numitul preț „ancoră”.

Acesta este prețul aplicat pentru același fel de mâncare sau băutură pe 10 septembrie 2026. Noua regulă este prevăzută printr-o decizie a Guvernului Croației.

De exemplu, dacă o cafea costă acum 4 euro, alături de ea trebuie indicat prețul aplicat pe 10 septembrie. Clientul va plăti doar prețul actual, iar al doilea preț este necesar pentru comparație și trebuie să indice modificarea prețului. Cerința nu se referă doar la meniurile tipărite: două prețuri vor trebui indicate și pe site-urile localurilor, precum și pe panourile publicitare exterioare unde este menționat costul mâncării și băuturilor.

Pentru încălcări sunt prevăzute amenzi. În unele cazuri, acestea pot ajunge la aproape 2.000 de euro, iar pentru anumite companii — până la 27.000 de euro.

Restauratorii croați critică deja noua măsură. Președintele Asociației Restauratorilor din Zagreb, Franc Letica, a declarat că două prețuri i-ar putea deruta pe vizitatori și ar putea duce la «scene curioase» la mese.