Drone neidentificate apar aproape zilnic în apropierea obiectivelor Ministerului Apărării al Regatului Unit, ceea ce face țara vulnerabilă în fața amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei și Iranului.

Despre acest lucru a relatat The Independent, transmite eurointegration.com.ua

Potrivit datelor obținute în baza legilor privind libertatea de informare, în anul care s-a încheiat în august 2026 au fost înregistrate circa 340 de incidente legate de drone la obiectivele Ministerului Apărării sau în apropierea acestora. În total, în 2025 au fost înregistrate 250 de incidente – de două ori mai multe decât cele 126 consemnate cu un an mai devreme.

Experții avertizează că această creștere alarmantă indică o lipsă îngrozitoare de măsuri de securitate din partea guvernului și nepregătirea acestuia de a contracara amenințările ostile în contextul escaladării intense din partea lui Vladimir Putin, precum și a agresiunii din partea Iranului.

Ministerul Apărării nu a oferit detalii despre cine suspectează că s-ar afla în spatele acestor amenințări, însă experții afirmă că vinovații evidenți sunt actori ostili care acționează în interesul Moscovei sau Teheranului. Aceste cifre impresionante, obținute în baza legilor privind libertatea de informare, au apărut pe fondul avertismentului Poloniei că Putin planifică un atac cu drone asupra unei țări membre NATO.

Fostul ministru conservator al Apărării și fost căpitan în armată Tobias Ellwood a declarat că creșterea bruscă a numărului de incidente cu drone depistate în Regatul Unit demonstrează că forțele armate britanice sunt considerate „o țintă” și a adăugat că guvernul „nu acordă atenție” unor astfel de amenințări.

El a adăugat: „Aici, în Regatul Unit, nu facem nimic pentru a ne proteja infrastructura națională critică, precum și bazele militare, deși aceasta este o modalitate atât de simplă de a provoca pagube.

„Deocamdată, sunt doar drone fără pilot și sunt pasive, însă nu este nevoie de mult pentru a le oferi o componentă cinetică și a le face letale. Toate acestea indică faptul că nu tratăm deloc cu seriozitate creșterea nivelului de amenințare cu care se confruntă colegii noștri europeni”, a declarat Ellwood.