În Marea Britanie este scos la vânzare un buncăr secret, în caz de război nuclear.

În Marea Britanie a fost scos la vânzare un fost buncăr din perioada Războiului Rece. Prețul de pornire a fost stabilit la 45.000 de lire sterline.

Obiectul este amplasat în Folkestone, comitatul Kent. Pentru a intra în interior, este necesară doar o scară. El a fost construit de Ministerul Apărării din Marea Britanie în 1971, ca punct de observație al Corpului observatorilor regali, scrie unian.net, cu referire la bbc.com.

Potrivit lui Sam Fogarty, de la agenția imobiliară Miles & Barr, în interior adăpostul „este destul de spațios”, însă la suprafață este camuflat cu două „construcții” din beton „neobservabile”.

Se consideră că acesta este ultimul dintre cele 1500 de buncăre construite în Marea Britanie. El a fost ridicat în timpul Războiului Rece pentru detectarea exploziilor nucleare și monitorizarea precipitațiilor radioactive în cazul unui război atomic.

Elementele originale ale finisajelor interioare și ale echipamentelor din buncăr nu s-au păstrat. În același timp, potrivit agentului, spațiul rămâne uscat și are o temperatură acceptabilă pe tot parcursul anului, în pofida vremii de afară.

Fogarty a menționat că obiectul „a apărut pe piață și a dispărut de pe ea” deja, însă el „se evidențiază printre celelalte”.

„Rar poți găsi un astfel de obiect în apropierea drumului principal. Este cu adevărat incredibil”, a adăugat el.

Se menționează că buncărul, cu o adâncime de 4 metri, nu a fost folosit în scopul pentru care a fost construit din 1991.

Fogarty a adăugat: „Este un produs interesant, pe care e bine să-l ai în sortiment”.