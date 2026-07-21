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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Iulie 2026, 14:01
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În Marea Britanie a fost numit pentru prima dată un ministru responsabil de inteligența artificială

Noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, l-a numit pe Kanishka Narayan ministru pentru problemele inteligenței artificiale, acordând astfel pentru prima dată acestei funcții statutul de membru al cabinetului.

În Marea Britanie a fost numit pentru prima dată un ministru responsabil de inteligența artificială.
În Marea Britanie a fost numit pentru prima dată un ministru responsabil de inteligența artificială.

Narayan, politician din Țara Galilor, reprezentând Partidul Laburist, a fost numit ministru adjunct pentru inteligența artificială și securitatea pe Internet în septembrie 2025, în guvernul predecesorului Burnham, Keir Starmer, scrie eurointegration.com.ua, citând bloomberg.com.

În această funcție, el a lucrat sub conducerea ministrului pentru tehnologie Liz Kendall, pe care Burnham a demis-o luni.

Regatul Unit nu este prima țară din G7 care a numit un ministru pentru inteligența artificială la nivel înalt: Franța și Canada au creat poziții similare în ultimii doi ani.

Burnham a vorbit puțin despre strategia sa privind IA și tehnologia. El și Narayan urmează să adopte o poziție în dezbaterile despre suveranitatea tehnologică în Europa.

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