În Marea Britanie a fost numit pentru prima dată un ministru responsabil de inteligența artificială.

Noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, l-a numit pe Kanishka Narayan ministru pentru problemele inteligenței artificiale, acordând astfel pentru prima dată acestei funcții statutul de membru al cabinetului.

Narayan, politician din Țara Galilor, reprezentând Partidul Laburist, a fost numit ministru adjunct pentru inteligența artificială și securitatea pe Internet în septembrie 2025, în guvernul predecesorului Burnham, Keir Starmer, scrie eurointegration.com.ua, citând bloomberg.com.

În această funcție, el a lucrat sub conducerea ministrului pentru tehnologie Liz Kendall, pe care Burnham a demis-o luni.

Regatul Unit nu este prima țară din G7 care a numit un ministru pentru inteligența artificială la nivel înalt: Franța și Canada au creat poziții similare în ultimii doi ani.

Burnham a vorbit puțin despre strategia sa privind IA și tehnologia. El și Narayan urmează să adopte o poziție în dezbaterile despre suveranitatea tehnologică în Europa.