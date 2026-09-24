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euronews.com logoeuronews
24 Septembrie 2026, 21:13
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În Lisabona au fost eliberați pe străzile orașului 30.000 de țânțari tigru asiatici

Este vorba despre masculi sterili din specia Aedes albopictus, care au fost eliberați în cartierul Alvalade din Lisabona, în cadrul unui proiect experimental al cărui obiectiv final e reducerea populației țânțarului tigru asiatic.

În Lisabona au fost eliberați pe străzi 30 de mii de țânțari-tigru asiatici.
În Lisabona au fost eliberați pe străzi 30 de mii de țânțari-tigru asiatici.

Totuși, acest lucru nu se întâmplă pentru prima dată. În total, au fost deja eliberați 60 de mii de țânțari, iar această operațiune va fi ultima eliberare a unor astfel de insecte, scrie euronews.com.

Într-un comentariu pentru agenția Lusa, Afonso Moreira, medic de sănătate publică din cadrul unității Francisco George a serviciului local de sănătate Santa Maria, a explicat că acești țânțari au fost sterilizați cu ajutorul unei tehnologii testate și sigure.

«Când îi eliberăm într-o zonă în care există deja o populație a acestui țânțar, ei, de fapt, încep să concureze cu masculii care trăiesc deja acolo, cu așa-numiții țânțari sălbatici», a declarat coordonatorul proiectului.

Scopul este de a afla dacă o astfel de concurență reduce reproducerea speciei, întrucât împerecherea cu masculi sterili nu produce urmași. Iar deoarece doar femelele au nevoie de sânge, reducerea numărului de masculi sălbatici și a posibilităților de reproducere va permite controlul numărului de țânțari din această specie, capabili să muște oamenii.

Totodată, cercetătorul a subliniat că, în prima etapă, sarcina principală este de a înțelege comportamentul exemplarelor eliberate, în special capacitatea lor de a se răspândi și de a supraviețui în zona de intervenție.

Dacă rezultatele primei etape se vor dovedi favorabile, se presupune că deja în mai vor apărea date noi: este planificat un studiu comparativ între teritoriile în care au fost eliberați țânțarii și zonele de control.

Proiectul se concentrează pe țânțarul-tigru asiatic din cauza riscurilor semnificative pe care le prezintă pentru sănătatea publică: acesta poate transmite boli precum dengue, Zika și febra galbenă. Pericolul apare dacă țânțarul mușcă o persoană infectată, iar apoi transmite agentul patogen unei alte persoane.

Într-o discuție cu Lusa, Afonso Moreira a subliniat că eliberarea țânțarilor sterili este doar una dintre măsurile de control și a reamintit necesitatea de a continua eliminarea locurilor în care această specie se poate reproduce.

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