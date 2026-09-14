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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Septembrie 2026, 10:42
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În Letonia a fost demis un ministru prins beat la volan

Prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, l-a demis pe ministrul bunăstării, Reinis Uzulnieks, după ce acesta a fost reținut de poliție la volan cu o alcoolemie de aproximativ șase ori mai mare decât limita legală.

În Letonia a fost demis un ministru prins beat la volan.
În Letonia a fost demis un ministru prins beat la volan.

Despre aceasta premierul Letoniei a scris în contul său de pe X, relatează eurointegration.com.

Kulbergs a subliniat că o persoană care se urcă la volan în stare de ebrietate „pune în pericol sănătatea și viața altor oameni”.

„Din partea ministrului, acesta este un gest iresponsabil și categoric inacceptabil. Prin urmare, demiterea lui Uzulnieks din funcție este singura decizie corectă”, a subliniat el.

După cum relatează LSM, poliția l-a reținut pe ministru sâmbătă. Se menționează că acesta conducea automobilul în stare de ebrietate, având o alcoolemie de 3,5 promile.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a condamnat, de asemenea, acest incident.

„Este deosebit de inadmisibil și rușinos atunci când astfel de fapte sunt comise de funcționari de stat – miniștri, parlamentari sau angajați ai organelor de drept. Un asemenea comportament merită o pedeapsă severă, deoarece nimeni nu este mai presus de lege, iar acesta este un semnal pentru întreaga societate”, a comentat președintele.

Amintim că, în 2023, viceministrul de atunci al Afacerilor Externe al Lituaniei, Mantas Adomėnas, a anunțat că demisionează după ce a fost prins la volan în stare de ebrietate.

Iar în 2024, ministrul Finanțelor din Austria, Magnus Brunner, a rămas fără permis de conducere timp de patru săptămâni pentru depășirea vitezei.

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