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24 Septembrie 2026, 19:23
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În Kazahstan, 19 militari au fost luați de valuri în timpul exercițiilor

În Marea Caspică, în timpul exercițiilor Forțelor Navale ale Kazahstanului din regiunea Mangîstau, 19 militari au fost luați de ape în larg.

În Kazahstan, în timpul exercițiilor, 19 militari au fost luați de valuri.
În Kazahstan, în timpul exercițiilor, 19 militari au fost luați de valuri.

Potrivit datelor preliminare ale Ministerului Apărării, nouă persoane au murit, trei au fost salvate, una dintre ele fiind spitalizată. Căutările celorlalți continuă.

După cum au comunicat reprezentanții instituției militare, incidentul s-a produs în timpul executării unei misiuni de instrucție și luptă, din cauza înrăutățirii bruște a condițiilor meteorologice și a intensificării vântului. La fața locului se desfășoară o operațiune de căutare și salvare, cu participarea unităților Forțelor Navale, ale Ministerului Situațiilor de Urgență, aviației și altor servicii.

La locul incidentului s-a deplasat ministrul Apărării al Kazahstanului, Dauren Kosanov. Instituția și-a exprimat condoleanțele familiilor celor decedați și a asigurat că acestora li se va acorda ajutorul necesar. Au promis că vor comunica ulterior date suplimentare despre desfășurarea operațiunii de căutare.

În sectorul kazah al Mării Caspice au loc exercițiile „Apărarea Caspică — 2026”. La manevre participă peste 500 de militari, inclusiv echipaje ale navelor de luptă, unități de coastă, forțe și mijloace ale pazei de coastă a serviciului de frontieră al KNB. Scopul exercițiilor este ridicarea nivelului de pregătire de luptă a echipajelor navelor și a cooperării dintre forțe.

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