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10 Iulie 2026, 14:09
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În Kaliningrad se produc maşini BMW „pirat” din componente prebelice

După începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, compania BMW a ieșit de pe piața rusă.

În Kaliningrad se produc maşini BMW „pirat” din componente prebelice.
În Kaliningrad se produc maşini BMW „pirat” din componente prebelice.

Totuși, la uzina din Kaliningrad, care aparținea fostului său partener „Avtotor”, continuă să fie produse SUV-uri ale producătorului bavarez — fără permisiune oficială. Se vând BMW-uri contrafăcute la prețul unor mașini de lux, relatează Bild.

Potrivit presei ruse, mașinile sunt fabricate din componente ale căror stocuri au rămas în fostele uzine BMW încă din 2022. „Avtotor” le folosește de la începutul anului 2025. La întreprinderile sale se asamblează din nou BMW X5, X6 și X7. Conform revistei Auto Motor und Sport, în 2025 au fost înregistrate aproape de trei ori mai multe BMW-uri produse local decât în anul precedent.

Este remarcabil că exteriorul mașinilor corespunde modelelor din 2022, deși sunt înregistrate ca modele din 2025 sau 2026. Totuși, unele detalii diferă. De exemplu, gurile de aerisire sunt mai mici decât la modelele actuale. O reprezentantă BMW, într-un comentariu pentru portalul United24, a numit această producție „ilegală”. În declarația sa, concernul bavarez avertizează cumpărătorii să nu achiziționeze așa-numitele „BMW-uri pirat” și menționează că din 2022 nu se mai efectuează controlul calității.

BMW-urile contrafăcute — mai scumpe și mai slabe

Pe măsură ce stocurile de piese originale pentru SUV-uri devin tot mai limitate, acum, se spune, sunt folosite și componente produse local — de exemplu, furtunuri, elemente de caroserie sau cabluri. Mașinile nu mai sunt conectate la sistemele oficiale BMW, astfel multe funcții digitale probabil funcționează parțial sau cu alt software. Pentru un BMW contrafăcut în Rusia, „Avtotor” cere între 12 și 14 milioane de ruble, aproximativ 150.000 de euro. Ca referință: în Germania, un X7 nou se vinde la un preț de aproximativ 105.000 de euro.

În ciuda sancțiunilor, interesul pentru mașinile BMW în Rusia rămâne ridicat. Potrivit Avtostat, în 2025 acolo au fost vândute cu aproximativ 42% mai multe BMW-uri decât anul precedent — în total 16.700 de mașini. Ele ajung pe piață inclusiv prin schema importului paralel prin țări terțe.

Sursă
bild
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