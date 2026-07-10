În Iran a fost înmormântat ayatollahul Ali Khamenei: Fiul său nu a apărut niciodată în public.

La șase zile după evenimentele de doliu, în Meșhed au avut loc, în format restrâns, funeraliile lui Ali Khamenei. Fiul său nu a apărut în public.

În orașul iranian Meșhed au avut loc, în format închis, funeraliile fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis la sfârșitul lunii februarie în timpul unui atac al SUA și Israelului asupra reședinței sale. Despre ceremonia care a avut loc în noaptea de vineri, 10 iulie, a anunțat agenția de știri dpa, citând mass-media locală, transmite dw.com.

Înmormântarea lui Khamenei a avut loc în mausoleul imamului Reza, unul dintre cele mai mari sanctuare ale musulmanilor șiiți din lume, vizitat anual de până la 20 de milioane de oameni. Regimul iranian l-a prezentat pe Ali Khamenei ca pe un martir, decedat în lupta împotriva unui inamic mult superior din punct de vedere militar, motiv pentru care alegerea acestui loc pentru înmormântarea sa nu este surprinzătoare. În mausoleu au fost înhumați și membri ai familiei Khamenei, care au murit împreună cu el în urma loviturilor aeriene asupra reședinței liderului suprem al Iranului.

În același complex fusese înmormântat anterior Ibrahim Raisi, președintele Iranului, decedat în 2024 într-un accident de elicopter.

Mojtaba Khamenei nu a apărut în public în timpul doliu pentru tatăl său

Funeraliile lui Ali Khamenei au avut loc la mai bine de patru luni după confirmarea morții sale în urma unui atac aerian la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Data desfășurării evenimentelor a fost comunicată de Teheran abia pe 13 iunie, când în Iran era în vigoare un regim fragil de încetare a focului, convenit anterior de părțile aflate în conflict.

Evenimentele de doliu pentru Khamenei au continuat din 4 iulie, sicriul cu ayatollahul fiind expus mai întâi la Teheran, apoi în orașul Qom, important pentru pelerinii șiiți, iar după aceea în orașele irakiene Najaf și Kerbala, care sunt de asemenea venerate de șiiți. Potrivit autorităților iraniene, doar la ceremonia de la Teheran au participat până la 20 de milioane de oameni.

În ciuda amploarei evenimentelor, în timpul acestora nu a apărut în public fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, căruia i-a revenit oficial funcția de lider suprem al țării. Publicul nu l-a văzut pe Khamenei Jr. de la atacul SUA și Israel asupra reședinței liderului suprem al Iranului din 28 februarie.

Presa a avansat diverse posibile motive pentru lipsa datelor confirmate despre starea de sănătate a lui Khamenei Jr. Potrivit unor surse, acesta a fost grav rănit în timpul atacului asupra reședinței, dar a rămas capabil să funcționeze. În plus, regimul iranian se teme de un atac al Israelului asupra noului lider suprem, motiv pentru care prezența sa la funeralii a fost exclusă, relata anterior ziarul The New York Times.

Agenția de stat iraniană Fars scrie că Mojtaba va apărea în fața publicului pe 19 iulie, când în Qom va avea loc o altă ceremonie de adio pentru Ali Khamenei. Politicianul, organizatorul evenimentului, urmează să rostească un discurs în onoarea tatălui său. Anterior, informațiile despre o posibilă apariție publică a lui Khamenei Jr. nu au fost confirmate.