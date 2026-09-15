În Grecia se intensifică lupta împotriva încălcărilor regulilor de circulație.

În Grecia, poliția intensifică lupta împotriva încălcării regulilor de circulație; în special, săptămâna trecută, în regiunea Atenei, au fost efectuate circa 38 de mii de controale alcoolscopice în rândul șoferilor.

Se menționează că au fost înregistrate peste 200 de încălcări, iar cinci participanți la trafic au fost reținuți după ce s-a constatat că aveau o alcoolemie de 1,2 promile sau mai mare, scrie eurointegration.com.ua, cu referire la dpa-international.com.

Vizitatorii Greciei ar trebui, de asemenea, să țină cont de acest lucru, deoarece aceste reguli se aplică și turiștilor și sunt respectate cu strictețe, în special pe insulele-stațiuni grecești populare. Amenzile aplicate în Grecia pot fi recuperate pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

În total, din ianuarie până în august, autoritățile din aglomerația Atenei au efectuat peste un milion de controale privind consumul de alcool.

În cadrul controalelor actuale au fost sancționați și alți contravenienți. În plus, au fost aplicate circa 7 700 de amenzi participanților la trafic prinși depășind viteza, conducând fără cască, folosind telefonul mobil la volan sau trecând pe roșu.

Deși controalele actuale au vizat în primul rând navetiștii din Atena care se întorceau la muncă după vacanța de vară, turiștii ar trebui, de asemenea, să trateze cu seriozitate noile reguli de circulație și în restul Greciei. Regulile înăsprite prevăd sancțiuni severe.

Folosirea telefonului mobil la volan poate costa 350 de euro și atrage o interdicție de o lună de a conduce un vehicul. Același lucru se aplică și conducerii unei motociclete sau a unui scuter fără cască ori trecerii pe roșu.

Cele mai severe sancțiuni sunt prevăzute pentru încălcările legate de alcool: în cazul unei alcoolemii de la 1,1 promile, prima abatere poate atrage o amendă de 1 200 de euro și o interdicție de șase luni de a conduce un vehicul. Recidiviștii pot rămâne fără permis de conducere pentru câțiva ani.