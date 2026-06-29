În Grecia au fost introduse subvenții pentru pescuitul peștelui-iepure — 5,33 euro per kg.

Regiunile grecești Creta și Insulele din Marea Egee de Sud se alătură programului de subvenții pentru pescuitul peștelui-iepure, o specie invazivă care amenință ecosistemul și turiștii.

Guvernul grec va plăti câte 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește iepure prins. Pentru acest scop au fost alocați 1,5 milioane de euro din fonduri europene, a declarat secretarul general al Ministerului Agriculturii, Spiros Protopsaltis. Ciprul a introdus deja un sistem similar, cu o subvenție de 4,73 euro pe kilogram, scrie digi24.ro.

Peștele-iepure, care trăiește în Marea Roșie, Oceanul Indian și Pacific, a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez. Reproducerea sa în masă în apele grecești este un exemplu clar despre cum încălzirea mărilor schimbă ecosistemele și afectează economia regiunii, notează Universitatea Côte d'Azur din Franța.

Această specie reprezintă o dublă amenințare: pe lângă dinții ascuțiți care deteriorează plasele de pescuit, carnea peștelui-iepure conține tetrodotoxină – o toxină mortală, ceea ce îl face nepotrivit pentru consum.

„Cu cât regiunile depun mai repede cererile, cu atât mai rapid vor începe plățile”, a asigurat Spiros Protopsaltis. Regiunile participante vor trebui să asigure răcirea peștelui după pescuit și eliminarea acestuia în întreprinderi specializate.

Crucea Roșie Greacă a emis o avertizare privind toxicitatea peștelui, însă autoritățile din Creta au îndemnat la calm: „Prezența acestor pești în Marea Mediterană este cunoscută de mulți ani, ei nu reprezintă un pericol pentru înotători”, au declarat 16 asociații medicale și turistice din Creta.