În Georgia și Abhazia au avut loc întreruperi majore de curent electric

În noaptea de 24 iunie, din cauza unei avarii, toată Georgia a rămas fără curent.

Autoritățile regiunii necontrolate Abhazia au anunțat, de asemenea, o întrerupere totală a energiei „din cauza unei avarii sistemice la hidrocentrala Inguri”.

O pană de curent de amploare a avut loc în Georgia în noaptea de joi spre vineri, 24 iulie. Potrivit unui comunicat al Sistemului Național de Energie Electrică din Georgia, în jurul orei 00:10, ora locală, „alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă de urgență la nivel național”, scrie dw.com.

Presa vorbitoare de limbă rusă a raportat că au rămas fără curent Tbilisi și alte orașe precum Batumi, Kutaisi, Telavi, Borjomi, Bakuriani, Zugdidi. „Din cauza unei defecțiuni, funcționarea stațiilor de pompare a fost suspendată, iar locuitorii din Tbilisi, Rustavi și Mtskheta au fost avertizați despre posibile probleme cu alimentarea cu apă”, indică publicația online „Nodul Caucazian”. Potrivit sursei, compania Georgian Water and Power a confirmat întreruperea alimentării cu energie „la nivel național”, avertizând că în unele orașe pot apărea probleme cu furnizarea apei.

Pe Internet au apărut mesaje, distribuite în numele Sistemului Național de Energie Electrică din Georgia, conform cărora cauza blackout-ului ar fi fost o avarie la o linie de înaltă tensiune care leagă sistemele energetice ale Georgiei și Turciei. Totuși, canalul georgian Pirveli scrie pe site-ul său că această informație a fost infirmată de companie: „Instituția neagă veridicitatea declarației răspândite pe rețelele sociale, conform căreia cauza întreruperii masive ar fi fost o avarie la linia de înaltă tensiune care leagă Georgia și Turcia”.

Până dimineața zilei de vineri, în majoritatea zonelor din Tbilisi alimentarea cu energie electrică a fost restabilită.

Întreruperea curentului electric în Abhazia

Pe de altă parte, agenția „Interfax” a transmis, citând autoritățile din Abhazia nerecunoscută, că întreg teritoriul republicii a rămas fără curent din cauza unei „defecțiuni sistemice la hidrocentrala Inguri”. În jurul orei 3:00, ora locală, canalul de Telegram „Ministerul Energiei din Abhazia” a anunțat restabilirea completă a alimentării cu energie în republică.